URTE POLITIKO BERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" izango ditu ardatz urte politiko honetan

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha presidido el encuentro y ha enfatizado que su papel como partido "es claro, ser útiles en las instituciones vascas con propuestas concretas que mejoren la vida de la ciudadanía y ejercer una fiscalización rigurosa y constructiva".
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, alderdia erabilgarri izan behar dela azpimarratu du: "Herritarren bizitza hobetuko duten proposamen zehatzekin euskal erakundeetan erabilgarriak izatea eta fiskalizazio zorrotza eta eraikitzailea egitea dira gure lehentasunak".

Podemos Euskadi Politika Euskal Autonomia Erkidegoa

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu