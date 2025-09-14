MANIFESTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ernai reúne a miles de personas en Donostia a favor de la independencia y reivindican "la lucha de 'Txiki' y Otaegi"

Ernai manifestazioa Donostia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian independentziaren alde eta Txiki eta Otaegiren borroka aldarrikatuz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas se han manifestado este domingo en Donostia-San Sebastián, convocadas por la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai, a favor de la independencia. Asimismo, se ha homenajeado a Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el 50 aniversario de su fusilamiento. La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, ha reivindicado la voluntad de las actuales generaciones de jóvenes de "coger el testigo de la lucha contra el fascismo" . Ha señalado que "es hora de actuar" y ha llamado a movilizarse el día 27 en el Anaitasuna de Pamplona y el 20 de noviembre en Bilbao.

 

EH Bildu Manifestaciones Política Donostia-San Sebastián Gipuzkoa

Más noticias política

Pedro Sáncez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un pueblo DIVERSO en su territorialidad pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga, un acto para apoyar a Maria Jesus Montero y poner en marcha la maquinaria electoral en Andalucía
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta

Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).

(Foto de ARCHIVO) EUSKADI.-Euspel llama a concentrarse en Arkaute contra el nombramiento de Dani Maeztu como profesor de derecho de la academia 03/10/2017
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.
Cargar más