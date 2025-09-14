Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta
Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).
El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza
Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.
Andueza pide que no se haga demagogia con el centro de refugiados de Arana por miedo a perder votos
Respecto al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno español para Vitoria-Gasteiz, el secretario general del PSE-EE ha emplazado al resto de formaciones a evitar la "demagogia" con estos temas, dado que "son lo suficientemente serios como para andar jugando el chalaneo político con ellos".
De Andrés afirma que el relevo de la dirección del PP de Bizkaia responde a una “propuesta” de la Ejecutiva Nacional
Manifiesta que el cambio en la cúpula de los 'populares' vizcaínos tiene el objetivo de "mejorar la capacidad" de esta formación.
Podemos Euskadi destaca "los servicios públicos, la vivienda y el modelo económico" como ejes de su curso político
El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha subrayado que el papel del partido es claro: "Ser útiles en las instituciones vascas con propuestas concretas que mejoren la vida de la ciudadanía y ejercer una fiscalización rigurosa y constructiva".
San Sebastián realiza una ofrenda floral a las víctimas del franquismo en su Día de la Memoria Histórica
La ciudad ha reafirmado su compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento de quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio durante el golpe militar de 1936 y los años de dictadura, en un acto en el que han participado autoridades municipales, asociaciones, representantes institucionales y ciudadanía.
Raquel González deja de ser presidenta del PP en Bizkaia para ser sustituida por Amaya Fernández
El Partido Popular ha decidido renovar las presidencias de Bizkaia, Tarragona y Girona. Una gestora presidida por Amaya Fernández asumirá la dirección del partido en Bizkaia. El objetivo es "revitalizar la estructura del partido para tener a toda la organización preparada de cara a las próximas convocatorias electorales".
PNV y PSE defienden su "política pegada a problemas reales" y EH Bildu plantea cinco espacios para el acuerdo
En la tertulia realizada este sábado en el programa 'Parlamento en las Ondas', de Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han defendido sus diferentes puntos de vista respecto a los principales retos que abordarán en el nuevo curso político.
El Departamento de Seguridad denuncia la aparición de pintadas contra un ertzaina en Amurrio
Según ha informado el Departamento de Seguridad, en las pintadas se llama 'zipayo' al ertzaina acompañado del lema 'Alde hemendik'.
El lehendakari destaca que Euskadi y Canarias tienen la oportunidad de reforzar su colaboración
El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado en su viaje de trabajo a las Islas Canarias la necesidad de "profundizar en una política basada en el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos", y ha afirmado que es posible dar un salto en temas como la ciencia, la economía azul o la migración.