Sánchez muestra su "admiración" a las movilizaciones a favor de Palestina, durante La Vuelta

Pedro Sáncez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un pueblo DIVERSO en su territorialidad pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga, un acto para apoyar a Maria Jesus Montero y poner en marcha la maquinaria electoral en Andalucía
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, durante un mitín en Andalucía. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Sanchezek "miresmena" agertu die Palestinaren aldeko mobilizazioei, Vueltan
Pedro Sánchez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un "pueblo diverso en su territorialidad", pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga (Andalucía).

