Sanchezek "miresmena" agertu die Espainiako Vueltan Palestinaren alde izandako mobilizazioei
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babestu egin ditu Espainiako Vueltan Palestinaren alde egindako mobilizazioak. Horren hitzetan, Espainia "herri anitza da" bere lurraldetasunean, baina bat egiteko gai da bidezko kausak eta giza eskubideak babesteko. Malagan (Andaluzia) egindako hitzaldi batean egin ditu adierazpen horiek Sanchezek.
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Aipatu albistean, Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa aurkeztu dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.
Aranako errefuxiatu zentroarekin demagogiarik ez egiteko eskatu du Anduezak, botoak galtzeko beldurrez
Espainiako Gobernuak Gasteizen proiektatutako errefuxiatuentzako zentroari dagokionez, PSE-EEko idazkari nagusiak gai horrekin "demagogia" saihesteko deia egin die gainerako alderdiei. Bere iritziz, "badirudi urduri daudela PPk eta ultraeskuinak etekina lor dezaketela".
De Andresek esan du Zuzendaritza Nazionalaren "proposamena" izan dela Bizkaiko PPko zuzendaritza aldatzea
Bizkaiko popularren buruzagitza aldatzearen helburua alderdi horren "gaitasuna hobetzea" dela adierazi du.
Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" izango ditu ardatz urte politiko honetan
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, alderdia erabilgarri izan behar dela azpimarratu du: "Herritarren bizitza hobetuko duten proposamen zehatzekin euskal erakundeetan erabilgarriak izatea eta fiskalizazio zorrotza eta eraikitzailea egitea dira gure lehentasunak".
Donostiak lore-eskaintza egin du frankismoaren biktimen omenez Memoria Historikoaren Egunean
Memoria demokratikoarekin eta 1936ko kolpe militarrean eta diktadura urteetan indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenen errekonozimenduarekin duen konpromisoa berretsi du hiriak. Udal agintariek, elkarteek, erakundeetako ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute ekitaldian.
Raquel Gonzalezek Bizkaiko PPko presidente izateari utziko dio, eta Amaya Fernandezek ordezkatuko du oraingoz
Alderdi Popularrak Bizkaiko, Tarragonako eta Gironako presidentetzak berritzea erabaki du. Astelehenetik aurrera, kudeaketa batzorde batek zuzenduko du alderdia Bizkaian, Amaya Fernandez buru duelarik. Aldaketaren helburua "datozen hauteskunde deialdien aurrean, alderdiaren egitura berritzea eta erakunde osoa prest izatea" da.
EAJk eta PSEk "benetako arazoei lotutako politika" defendatu dute, eta EH Bilduk akordiorako bost arlo aipatu ditu
Larunbat honetan Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan egindako solasaldian, urte politiko honetan dituzten erronka nagusien inguruko ikuspuntuak partekatu dituzte legebiltzarkideek.
Amurrion ertzain baten aurkako pintaketak agertu direla salatu du Segurtasun Sailak
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 'zipaio' deitu diote, eta 'Alde hemendik' idatzi dute horren ondoan.
Euskadik eta Kanariek lankidetza indartzeko aukera dutela nabarmendu du lehendakariak
Imanol Pradales lehendakariak “elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan oinarritutako politikan sakondu" beharra dagoela azpimarratu du Kanarietara egindako lan-bidaian. Ildo horretatik, zientzian, ekonomia urdin jasangarrian edota migrazioan “jauzi bat emateko aukera” dagoela esan du.