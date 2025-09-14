PSOE
Sanchezek "miresmena" agertu die Espainiako Vueltan Palestinaren alde izandako mobilizazioei

Pedro Sáncez ha manifestado hoy su respaldo a las movilizaciones llevadas a cabo a favor de Palestina, durante la Vuelta Ciclista a España. El presidente ha destacado que España es un pueblo DIVERSO en su territorialidad pero capaz de unirse en la defensa de las causas justas y los derechos humanos. Declaraciones que ha efectuado en el trancurso de un mitin en Málaga, un acto para apoyar a Maria Jesus Montero y poner en marcha la maquinaria electoral en Andalucía
Pedro Sanchez, Espainiako Gobernuko presidentea, Andaluzian egindako hitzaldi batean. Bideotik ateratako irudia.

EITB

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babestu egin ditu Espainiako Vueltan Palestinaren alde egindako mobilizazioak. Horren hitzetan, Espainia "herri anitza da" bere lurraldetasunean, baina bat egiteko gai da bidezko kausak eta giza eskubideak babesteko. Malagan (Andaluzia) egindako hitzaldi batean egin ditu adierazpen horiek Sanchezek.

Palestina Pedro Sanchez Manifestazioak Politika Psoe Andaluzia Espainiako gobernua

