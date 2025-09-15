PSN: "Una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y mucho menos corrupción"

El PSN-PSOE, a la vista de lo trasladado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre la adjudicación de diferentes obras públicas, ha sostenido que "una irregularidad administrativa tal y como se afirma en el informe no es una ilegalidad y mucho menos corrupción".

Así lo indica en un comunicado en el que señala que con lo recogido en los informes "queda demostrado que no existe corrupción ni ilegalidades dentro del Gobierno de Navarra, si no aspectos de mejora dentro de los procesos administrativos”.

En este sentido, destaca que el informe “no habla de corrupción ni de enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses entre los miembros de la mesa, sino de un defecto de procedimiento administrativo que debe corregirse”. “La Cámara de Comptos ya puso de manifiesto estas irregularidades y se corrigieron, pero en ningún caso manifestó un indicio de nulidad”, añaden los socialistas que defienden que las instituciones de control en Navarra “funcionan con total independencia y son una garantía de transparencia para la ciudadanía”.