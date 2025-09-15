PRESOS
Sare organiza su II Conferencia en el Euskalduna con expertos internacionales

La red por los derechos de los presos vascos analizará diferentes modelos de resolución de conflictos con personalidades de Irlanda y Sudáfrica, junto con expertos y víctimas.
Azkarraga, portavoz de Sare, en una imagen de archivo. Foto: Sare
Euskaraz irakurri: Sarek II. Konferentzia antolatu du nazioarteko adituekin, Euskaldunan
EITB

La red ciudadana por derechos de los presos, Sare, ha presentado hoy la II Conferencia que ha organizado el 18 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Sare ha organizado unas jornadas en las que se analizarán otros modelos de resolución de conflictos, para lo que ha invitado a personalidades internacionales, como Michael Culbert, Perteneciente al IRA y preso durante varios años, y que actualmente es director de una organización que agrupa a unos 25.000 expresos republicanos que ofrece ayuda y promueve la reconciliación.

También participará en las charlas Roelf Meyer, el primer ministro blanco del Gobierno de Nelson Mandela y uno de los artífices del fin del apartheid en su país.

Junto a ellos estarán también Olatz Iglesias Mujika, hija de presos, Carlos Martin Beristain, médico y doctor en psicología que ha participado en numerosos conflictos en Latinoamérica, el antropólogo forense Paco Etxeberria y la víctima de ETA Maria Jauregi, que participarán en charlas moderados por periodistas como Naroa Iturri y Xabier Madariaga.

Michael Culbert. Foto: Sare

Durante la presentación, Sare ha pedido, para buscar la resolución del conflicto, uno de los puntos que se analizará en la conferencia, la aplicación de una política penitenciaria ordinaria a 126 presos (110 hombres y 16 mujeres) que aún se mantienen en prisión, y que la mayoría con más de 20 años de condena cumplida.

Respecto al ámbito de la convivencia y la paz, ha pedido “que todos demos pasos para dar una solución justa a la situación de todas las víctimas, sin excepción”.

