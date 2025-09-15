Sarek II. Konferentzia antolatu du nazioarteko adituekin, Euskaldunan
Euskal presoen eskubideen aldeko herritarren sareak gatazkak konpontzeko hainbat eredu aztertuko ditu Irlandako eta Hegoafrikako ordezkariekin, bertako adituekin eta biktimekin batera.
Presoen eskubideen aldeko herritarren sareak, Sarek, urriaren 18an Bilboko Euskalduna Jauregian antolatu duen II. Konferentzia aurkeztu du gaur.
Sarek jardunaldi batzuk antolatu ditu gatazkak konpontzeko beste eredu batzuk aztertzeko, eta, horretarako, nazioarteko pertsona ezagunak gonbidatu ditu, hala nola Michael Culbert, IRAko kidea eta hainbat urtez preso egondakoa. Gaur egun, 25.000 preso errepublikano ohi biltzen dituen erakunde bateko zuzendaria da, eta laguntza eskaintzen du eta adiskidetzea sustatzen du.
Roelf Meyer hegoafrikarrak ere parte hartuko du. Nelson Mandelaren gobernuko lehen ministro zuria izan zen, eta bere herrialdeko apartheid-aren amaieraren sustatzaile nagusietako bat.
Horiekin batera, Olatz Iglesias Mujika, presoen alaba, Carlos Martin Beristain, Latinoamerikako hainbat gatazkatan parte hartu duen mediku eta psikologian doktorea, Paco Etxeberria antropologo forentsea eta Maria Jauregi ETAren biktima egongo dira, Naroa Iturri eta Xabier Madariaga kazetariek moderatutako hitzaldietan.
Michael Culbert. Argazkia: Sare
Aurkezpenean, Sarek eskatu du, konferentzian aztertuko duten puntuetako bat den gatazkaren konponbidea bilatze aldera, espetxean jarraitzen duten 126 presori (110 gizon eta 16 emakume) espetxe-politika arrunta aplikatzea.
Bizikidetzaren eta bakearen arloari dagokionez, "guztiok pausoak ematea" eskatu du, "biktima guzti-guztien egoerari irtenbide justua emateko", "salbuespenik gabe".
Politikari buruzko albiste gehiago
Euskal Agenda, inbertsio publikoa eta administrazioaren sinplifikazioa, lehendakariaren lehentasunak ikasturte berrirako
Datorren ostegunean, irailak 18, Eusko Legebiltzarrean izango den Politika Orokorrari buruzko lehen Eztabaidan Imanol Pradales lehendakariak landuko dituen ildo nagusiak aurreratu dituzte. Bertan, "ezegonkortasunaren eta ziurgabetasunaren garai honetan", Euskadiren erronkak eta aukerak izango ditu Pradalesek aztergai.
Erreakzioak: "Sanchezek hauspotutako erridikulu telebisatua" PPrentzat eta "duintasun eredua" Sumarrentzat
Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka
Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.
Sanchezek "miresmena" agertu die Espainiako Vueltan Palestinaren alde izandako mobilizazioei
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak babestu egin ditu Espainiako Vueltan Palestinaren alde egindako mobilizazioak. Horren hitzetan, Espainia "herri anitza da" bere lurraldetasunean, baina bat egiteko gai da bidezko kausak eta giza eskubideak babesteko. Malagan (Andaluzia) egindako hitzaldi batean egin ditu adierazpen horiek Sanchezek.
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.
Botoak galtzeko beldurrez Aranako errefuxiatuentzako zentroarekin demagogiarik ez egiteko eskatu du Anduezak
Espainiako Gobernuak Gasteizen proiektatutako errefuxiatuentzako zentroari dagokionez, PSE-EEko idazkari nagusiak gai horrekin "demagogia" saihesteko deia egin du. Anduezaren iritziz, "badirudi urduri daudela PPk eta ultraeskuinak etekina lor dezaketelako".
De Andresek esan du Zuzendaritza Nazionalaren "proposamena" izan dela Bizkaiko PPko zuzendaritza aldatzea
Bizkaiko popularren buruzagitza aldatzearen helburua alderdi horren "gaitasuna hobetzea" dela adierazi du.
Podemos Euskadik "zerbitzu publikoak, etxebizitza eta eredu ekonomikoa" izango ditu ardatz urte politiko honetan
Podemos Euskadiko koordinatzaile nagusiak, Richar Vaquerok, alderdia erabilgarri izan behar dela azpimarratu du: "Herritarren bizitza hobetuko duten proposamen zehatzekin euskal erakundeetan erabilgarriak izatea eta fiskalizazio zorrotza eta eraikitzailea egitea dira gure lehentasunak".
Donostiak lore-eskaintza egin du frankismoaren biktimen omenez Memoria Historikoaren Egunean
Memoria demokratikoarekin eta 1936ko kolpe militarrean eta diktadura urteetan indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenen errekonozimenduarekin duen konpromisoa berretsi du hiriak. Udal agintariek, elkarteek, erakundeetako ordezkariek eta herritarrek parte hartu dute ekitaldian.