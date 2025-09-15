PRESOAK
Sarek II. Konferentzia antolatu du nazioarteko adituekin, Euskaldunan

Euskal presoen eskubideen aldeko herritarren sareak gatazkak konpontzeko hainbat eredu aztertuko ditu Irlandako eta Hegoafrikako ordezkariekin, bertako adituekin eta biktimekin batera.

Presoen eskubideen aldeko herritarren sareak, Sarek, urriaren 18an Bilboko Euskalduna Jauregian antolatu duen II. Konferentzia aurkeztu du gaur.

Sarek jardunaldi batzuk antolatu ditu gatazkak konpontzeko beste eredu batzuk aztertzeko, eta, horretarako, nazioarteko pertsona ezagunak gonbidatu ditu, hala nola Michael Culbert, IRAko kidea eta hainbat urtez preso egondakoa. Gaur egun, 25.000 preso errepublikano ohi biltzen dituen erakunde bateko zuzendaria da, eta laguntza eskaintzen du eta adiskidetzea sustatzen du.

Roelf Meyer hegoafrikarrak ere parte hartuko du. Nelson Mandelaren gobernuko lehen ministro zuria izan zen, eta bere herrialdeko apartheid-aren amaieraren sustatzaile nagusietako bat.

Horiekin batera, Olatz Iglesias Mujika, presoen alaba, Carlos Martin Beristain, Latinoamerikako hainbat gatazkatan parte hartu duen mediku eta psikologian doktorea, Paco Etxeberria antropologo forentsea eta Maria Jauregi ETAren biktima egongo dira, Naroa Iturri eta Xabier Madariaga kazetariek moderatutako hitzaldietan.

Aurkezpenean, Sarek eskatu du, konferentzian aztertuko duten puntuetako bat den gatazkaren konponbidea bilatze aldera, espetxean jarraitzen duten 126 presori (110 gizon eta 16 emakume) espetxe-politika arrunta aplikatzea.

Bizikidetzaren eta bakearen arloari dagokionez, "guztiok pausoak ematea" eskatu du, "biktima guzti-guztien egoerari irtenbide justua emateko", "salbuespenik gabe".

Milaka pertsona bildu ditu Ernaik Donostian, independentziaren alde eta faxismoaren aurka

Milaka lagun bildu dira igande honetan Donostian, Ernai ezker abertzaleko gazte erakundeak deituta, independentziaren alde. Halaber, Jon Paredes Manot 'Txiki' eta Angel Otaegi omendu dituzte, fusilatu zituzteneko 50. urteurrenean. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak egungo gazte belaunaldiek "borrokaren lekukoa hartzeko" borondatea dutela esan du. "Ekiteko garaia da", adierazi, eta hilaren 27an Iruñeko Anaitasunan eta azaroaren 20an Bilbon mobilizatzeko deia egin du.  

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira aipatu albistean. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa jarri dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.

