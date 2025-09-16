Parlamento Vasco
EH Bildu destaca la sintonía con Pradales para centrar el debate en el nuevo estatus

GRAFCAV2883. VITORIA, 16/09/2025.-El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, preside este martes la reunión del grupo en la Cámara vasca para hablar del nuevo curso político. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eztabaida estatus berrian zentratzeko Pradalesekin izandako sintonia nabarmendu du EH Bilduk
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha valorado la sintonía que hay entre el lehendakari, Imanol Pradales, y la coalición soberanista para poner en el centro de la agenda vasca el debate sobre un nuevo estatus político y aprovechar la "ventana de oportunidad" abierta con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

