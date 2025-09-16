Eusko Legebiltzarra
EH Bilduk Pradalesekin izandako sintonia nabarmendu du, eztabaida estatus berrira bideratzeko

GRAFCAV2883. VITORIA, 16/09/2025.-El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, preside este martes la reunión del grupo en la Cámara vasca para hablar del nuevo curso político. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pello Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak Imanol Pradales lehendakariaren eta koalizio soberanistaren arteko sintonia baloratu du, estatus politiko berri baten inguruko eztabaida euskal agendaren erdigunean jartzeko eta Pedro Sanchezen egungo Gobernuarekin irekitako "aukera leihoa" aprobetxatzeko.

EH Bildu EAJ Pello Otxandiano Politika Alderdi Politikoak

