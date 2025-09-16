El Gobierno de España convoca a la encargada de negocios de Israel tras las críticas por la Vuelta
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha citado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para expresar su malestar por las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de alentar las protestas propalestinas que derivaron en la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. La protesta se suma a la decisión de llamar a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.
Las palabras de Sar, difundidas en la red social X, señalaban directamente a Sánchez como instigador de unas manifestaciones que, según él, “atacaron” el evento ciclista. El ministro israelí llegó a afirmar que la cancelación de la competición suponía “una vergüenza para España”. Estas acusaciones han sido calificadas de “inaceptables” por Exteriores, que ha decidido trasladar formalmente su rechazo a la representación diplomática israelí en Madrid.
No es la primera vez que el Ejecutivo español convoca a la diplomacia israelí en los últimos meses. La semana pasada ya se produjo una citación para rechazar unas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien acusó a España de lanzar una “flagrante amenaza genocida contra Israel”. Con anterioridad, también se habían producido quejas por otros posicionamientos del Gobierno hebreo.
La actual interlocutora israelí en Madrid es la encargada de negocios, ya que Israel no cuenta con embajador en España desde mayo de 2024. El Ejecutivo de Netanyahu decidió retirarlo tras el anuncio de Sánchez de reconocer oficialmente al Estado de Palestina, lo que abrió una nueva etapa de tensión en las relaciones bilaterales.
Más noticias sobre política
España se retirará de Eurovisión 2026 si Israel participa
Así lo ha decidido el Consejo de Administración de RTVE, si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) —encargada de la organización— no expulsa a Israel del certamen que el próximo año se celebrará en Viena (Austria).
Goia: "Las protestas contra Israel deben tener una línea que no se debe superar: la de la violencia"
Entrevistado en Radio Euskadi, el alcalde de Donostia-San Sebastián ha asegurado que "a veces veo comportamientos que no pueden ser justificados", y ha citado la situación vivida la pasada semana durante la inauguración del año académico de la EHU.
La UCI critica a Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes" e ir "contra el espirítu olímpico"
El organismo internacional del ciclismo ha condenado "la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno" y ha puesto en tela de juicio “la “capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos”.
Tellado: "El PNV se ha convertido en una especie de mala copia de EH Bildu"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, considera que el PNV "ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo", es "una mala copia de Bildu" y "ya no es un partido de centroderecha". Según el dirigente popular, "el PP es la única alternativa posible".
UPN pide al Gobierno foral que "dé la cara" por la adjudicación de las obras de Belate
Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno “tendrá que explicar” por qué adjudicó las obras “de 76 millones de euros” a “una empresa de Santos Cerdán” y “hacerlo con un procedimiento que es nulo de pleno derecho”.
Andueza, sobre el nuevo estatus político: "Si introducen algo fuera de la ley en el texto, el PSE-EE no lo apoyará"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que "en el fondo" de la cuestión "están de acuerdo". pero "el problema es el de siempre". "Si introducen algo fuera de la ley en la hoja de ruta, el PSE-EE no apoyará el texto ", ha precisado.
El Gobierno de Navarra no comparte las conclusiones de la OANA sobre la nulidad de las obras de Belate
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha asegurado que el proceso de adjudicación se realizó siguiendo las directrices de la Ley de Contratación de Navarra. Asimismo, afirma que el criterio marcado por la OANA no paraliza las obras de desoblamiento del túnel y que continuan opinando que "la adjudicación es legal."
Anticorrupción de Navarra señala también la adjudicación de 62 VPO en Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar
La Oficina Anticorrupción considera que hay una "acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios” en la actuación de la empresa pública Nasuvinsa con respecto a este contrato. El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y exdirector gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019, José María Aierdi, ha defendido que "no hubo trato de favor a ninguna empresa".
PSN: "Una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y mucho menos corrupción"
"Queda demostrado que no existe corrupción ni ilegalidades dentro del Gobierno de Navarra, si no aspectos de mejora dentro de los procesos administrativos”, ha señalado el Partido Socialista de Navarra, tras el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.