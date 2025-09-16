Tensión diplomática
El Gobierno de España convoca a la encargada de negocios de Israel tras las críticas por la Vuelta

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado de "inaceptables" las acusaciones del ministro israelí Gideon Sar contra Pedro Sánchez, tras la suspensión de la última etapa de la carrera ciclista en Madrid.
MADRID, 14/09/2025.- Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid, con un recorrido 103,6 Km.- EFE/Rodrigo Jiménez
Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid
Agencias | EITB

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha citado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para expresar su malestar por las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de alentar las protestas propalestinas que derivaron en la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. La protesta se suma a la decisión de llamar a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.

Las palabras de Sar, difundidas en la red social X, señalaban directamente a Sánchez como instigador de unas manifestaciones que, según él, “atacaron” el evento ciclista. El ministro israelí llegó a afirmar que la cancelación de la competición suponía “una vergüenza para España”. Estas acusaciones han sido calificadas de “inaceptables” por Exteriores, que ha decidido trasladar formalmente su rechazo a la representación diplomática israelí en Madrid.

No es la primera vez que el Ejecutivo español convoca a la diplomacia israelí en los últimos meses. La semana pasada ya se produjo una citación para rechazar unas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien acusó a España de lanzar una “flagrante amenaza genocida contra Israel”. Con anterioridad, también se habían producido quejas por otros posicionamientos del Gobierno hebreo.

La actual interlocutora israelí en Madrid es la encargada de negocios, ya que Israel no cuenta con embajador en España desde mayo de 2024. El Ejecutivo de Netanyahu decidió retirarlo tras el anuncio de Sánchez de reconocer oficialmente al Estado de Palestina, lo que abrió una nueva etapa de tensión en las relaciones bilaterales.

Cancelada la última etapa de la Vuelta España, tras los disturbios en el centro de Madrid
