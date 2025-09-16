El Ministerio de Asuntos Exteriores ha citado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para expresar su malestar por las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de alentar las protestas propalestinas que derivaron en la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. La protesta se suma a la decisión de llamar a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.

Las palabras de Sar, difundidas en la red social X, señalaban directamente a Sánchez como instigador de unas manifestaciones que, según él, “atacaron” el evento ciclista. El ministro israelí llegó a afirmar que la cancelación de la competición suponía “una vergüenza para España”. Estas acusaciones han sido calificadas de “inaceptables” por Exteriores, que ha decidido trasladar formalmente su rechazo a la representación diplomática israelí en Madrid.

No es la primera vez que el Ejecutivo español convoca a la diplomacia israelí en los últimos meses. La semana pasada ya se produjo una citación para rechazar unas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien acusó a España de lanzar una “flagrante amenaza genocida contra Israel”. Con anterioridad, también se habían producido quejas por otros posicionamientos del Gobierno hebreo.

La actual interlocutora israelí en Madrid es la encargada de negocios, ya que Israel no cuenta con embajador en España desde mayo de 2024. El Ejecutivo de Netanyahu decidió retirarlo tras el anuncio de Sánchez de reconocer oficialmente al Estado de Palestina, lo que abrió una nueva etapa de tensión en las relaciones bilaterales.