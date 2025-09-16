Espainiako Gobernuak Israelgo negozio arduraduna deitu du, Vueltaren kritiken ostean
Atzerri Ministerioak "onartezintzat" jo ditu Gideon Sar ministro israeldarrak Pedro Sanchezen aurka egindako salaketak, Madrilen txirrindularitza lasterketaren azken etapa bertan behera geratu ostean.
Espainiako Atzerri Ministerioak Dana Erlich Israelek Espainian duen enbaxadako negozio arduraduna deitu du, Gideon Sar Israelgo Kanpo Arazoetarako ministroaren adierazpenengatik haserrea adierazteko. Ministroak Pedro Sanchez presidenteari leporatu zion Espainiako Itzuliaren azken etapa Madrilen bertan behera uztea ekarri zuten protesta propalestinoak bultzatzea. Protestak bat egin du Ana Maria Salomon Espainiak Tel Aviven duen enbaxadoreari kontsultetara deitzeko erabakiarekin.
X sare sozialean zabaldutako Sareren hitzek zuzenean Sanchez seinalatzen zuten, bere ustez, txirrindularitza ekitaldiari “eraso” zioten manifestazio batzuen bultzatzaile gisa.
Lehiaketa bertan behera uztea “Espainiarentzat lotsagarria” dela esan zuen ministro israeldarrak. Akusazio horiek “onartezintzat” jo ditu Atzerri Ministerioak, eta Israelek Madrilen duen ordezkaritza diplomatikoaren aurkako gaitzespena formalki helaraztea erabaki du.
Ez da Espainiako Gobernuak Israelgo diplomazia deitzen duen lehen aldia azken hilabeteetan. Joan den astean, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren adierazpen batzuk atzera botatzeko deia egin zuten, Espainiari “Israelen aurkako mehatxu genozida nabarmena” egitea leporatu baitzioten. Aurretik, Israelgo gobernuaren beste jarrera batzuengatik ere kexak izan dira.
Gaur egun Israelek Madrilen duen solaskidea arduratzen da negozioez, Israelek ez baitu enbaxadorerik Espainian 2024ko maiatzetik. Netanyahuren gobernuak erretiratzea erabaki zuen, Sanchezek Palestina Estatu gisa ofizialki aintzat hartuko zuela iragarri ostean, eta horrek tentsio garai berria ireki zuen bi herrialdeen arteko harremanetan.
Espainiak ez du 2026ko Eurovision lehiaketan parte hartuko Israel bertan bada
Hala erabaki du RTVEko Administrazio Kontseiluak. Hortaz, baldin eta Eurovision antolatzen duenak —UER— ez badu Israel kanporatzen Espainiak ez du datorren urtean Vienan (Austria) egingo den lehiaketan parte hartuko.
Goia: "Israelen aurkako protestek ez lukete indarkeriaren muga gainditu beharko"
Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean Donostiako alkateak adierazi duenez, "batzuetan jokabide justifikatu ezinak ikusi ditut", eta joan den astean EHUren urte akademikoaren inaugurazioan bizi izandakoa aipatu du adibide gisa (jatorriz, gaztelaniaz).
UCIk Pedro Sanchez kritikatu du "manifestariekiko miresmena" adierazteagatik eta "espiritu olinpikoaren aurka" joateagatik
Txirrindularitzaren nazioarteko erakundeak gaitzetsi egin du "kirolaren instrumentalizazioa helburu politikoekin, oro har, eta bereziki gobernu baten aldetik". Gainera, zalantzan jarri du "Espainiak kirol ekitaldi handiak hartzeko gaitasuna duenik".
Tellado: "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu da EAJ"
Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiaren ustez, EAJ "oso denbora gutxian, gaizki zahartu da", "EH Bilduren kopia txar bat bihurtu" da eta "jada, ez da zentro-eskuineko alderdia". Buruzagi popularraren arabera, "PP da alternatiba posible bakarra".
UPNk “erantzukizunak bere gain hartzeko” eskatu dio Nafarroako Gobernuari Belateko esleipenaren harira
Javier Esparzak adierazi duenez, Gobernuak "azalpenak eman beharko” ditu. “Santos Cerdanen enpresa bati 76 milioi euroko lanak zergatik” eman zizkion eta “deuseztagarritzat jo den prozedimentua” zergatik erabili zen azaldu beharko duela dio UPNko bozeramaileak.
Andueza, estatus politiko berriaz: "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute testuan, PSE-EEk ez du babestuko"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan duenez, estatus berriaren negoziazioan "muinean ados" daude, baina "arazoa betikoa" da. "Legetik kanpoko zerbait sartzen badute bide-orrian, PSE-EEk ez du testua babestuko", zehaztu du.
Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko esleipenaren deuseztagarritasunaz esandakoarekin
Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak komunikabideen aurrean azaldu duenez, adjudikazio prozesua Nafarroako Kontratazio Legea jarraituz egin zen eta Belateko tuneleko lanak ez dira geldiaraziko.
PSN: "Irregulartasun administratibo bat ez da legez kanpoko zerbait, eta are gutxiago, ustelkeria"
Jardunbide Egokien eta Ustelkeriaren Aurkako Nafarroako Bulegoaren txostenaren ondoren, PSNk dio "frogatuta" geratu dela "Nafarroako Gobernuaren barruan ez dagoela ustelkeriarik, ezta legez kanpoko jardunbiderik ere".
Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak
Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez, baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".