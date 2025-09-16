Tentsio diplomatikoa
Espainiako Gobernuak Israelgo negozio arduraduna deitu du, Vueltaren kritiken ostean

Atzerri Ministerioak "onartezintzat" jo ditu Gideon Sar ministro israeldarrak Pedro Sanchezen aurka egindako salaketak, Madrilen txirrindularitza lasterketaren azken etapa bertan behera geratu ostean.

MADRID, 14/09/2025.- Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid, con un recorrido 103,6 Km.- EFE/Rodrigo Jiménez
Manifestazio propalestinoek Vueltako ibilbidea eten dute Madrilgo erdigunean
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Atzerri Ministerioak Dana Erlich Israelek Espainian duen enbaxadako negozio arduraduna deitu du, Gideon Sar Israelgo Kanpo Arazoetarako ministroaren adierazpenengatik haserrea adierazteko. Ministroak Pedro Sanchez presidenteari leporatu zion Espainiako Itzuliaren azken etapa Madrilen bertan behera uztea ekarri zuten protesta propalestinoak bultzatzea. Protestak bat egin du Ana Maria Salomon Espainiak Tel Aviven duen enbaxadoreari kontsultetara deitzeko erabakiarekin.

X sare sozialean zabaldutako Sareren hitzek zuzenean Sanchez seinalatzen zuten, bere ustez, txirrindularitza ekitaldiari “eraso” zioten manifestazio batzuen bultzatzaile gisa.

Lehiaketa bertan behera uztea “Espainiarentzat lotsagarria” dela esan zuen ministro israeldarrak. Akusazio horiek “onartezintzat” jo ditu Atzerri Ministerioak, eta Israelek Madrilen duen ordezkaritza diplomatikoaren aurkako gaitzespena formalki helaraztea erabaki du.

Ez da Espainiako Gobernuak Israelgo diplomazia deitzen duen lehen aldia azken hilabeteetan. Joan den astean, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren adierazpen batzuk atzera botatzeko deia egin zuten, Espainiari “Israelen aurkako mehatxu genozida nabarmena” egitea leporatu baitzioten. Aurretik, Israelgo gobernuaren beste jarrera batzuengatik ere kexak izan dira.

Gaur egun Israelek Madrilen duen solaskidea arduratzen da negozioez, Israelek ez baitu enbaxadorerik Espainian 2024ko maiatzetik. Netanyahuren gobernuak erretiratzea erabaki zuen, Sanchezek Palestina Estatu gisa ofizialki aintzat hartuko zuela iragarri ostean, eta horrek tentsio garai berria ireki zuen bi herrialdeen arteko harremanetan.

Espainiako Vueltako azken etapa bertan behera geratu da, Madrilgo erdigunean izandako istiluen ondorioz
