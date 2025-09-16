Incidentes en La Vuelta
Goia: "Las protestas contra Israel deben tener una línea que no se debe superar: la de la violencia"

Entrevistado en Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goia: "Israelen aurkako protestek ez lukete indarkeriaren muga gainditu beharko"
Entrevistado en Radio Euskadi, el alcalde de Donostia-San Sebastián ha asegurado que "a veces veo comportamientos que no pueden ser justificados", y ha citado la situación vivida la pasada semana durante la inauguración del año académico de la EHU. 

