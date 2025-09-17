Acto de homenaje
Álava retirará el título de “padres de la provincia” a Franco y a Mola

Acto de homenaje a las personas represaliadas por la dictadura franquista en Álava REMITIDA / HANDOUT por DFA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/9/2025
Acto de homenaje a las personas represaliadas por la dictadura franquista en Álava. Foto: DFA
Euskaraz irakurri: Arabak "probintziako aita" titulua kenduko die Francori eta Molari
Agencias | EITB

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho el anuncio en la ofrenda floral que ha recordado este miércoles a las personas represaliadas por la dictadura franquista en Álava, un acto anual que organizan la Diputación Foral y las Juntas Generales del territorio, que ha contado con la presencia de cargos públicos y familiares.

Araba-Álava Diputación Foral de Álava Franquismo Política

