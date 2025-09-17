Arabak "probintziako aita" titulua kenduko die Francori eta Molari
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak egin du iragarpena, asteazken honetan diktadura frankistak Araban errepresaliatutako pertsonak oroitzeko egin duen lore-eskaintzan. Ekitaldi hori Foru Aldundiak eta lurraldeko Batzar Nagusiek antolatzen dute urtero, eta kargu publikoak eta senideak izan dira bertan.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJren ustez, Euskadirentzat "oso onuragarria" da langabezia-prestazioren kudeaketa lortu izana
Maribel Vaquero diputatuaren hitzetan "oraindik bilerak falta dira" eskualdatzea gauzatzeko eta, "adostutakoa beteko" dela ziurtatzeko, "jarraipena egingo" diotela jakinarazi du.
Greba eta mobilizazio eguna, ostegunean, Ipar Euskal Herrian
Frantzia osoan egingo dira protestak Gobernuak ezarri nahi dituen murrizketen aurka. Sindikatuek Lecornu lehen ministro berria prestatzen ari den 2026ko aurrekontuetan eragin nahi dute. Baionan 10:30ean irtengo da manifestazio nagusia Santa Ursula plazatik.
Geroa Baik “haserrea" adierazi du, EH Bilduk “Ustelkeriaren Kontrako Bulegoa kontrolatzen” duela esan ondoren
Uxue Barkosek adierazi duenez, adierazpen horiek "zentzu berria" ematen diete OANAk Nasuvinsari buruz egindako "txostenak dituen akats juridikoei". Oskar Matutek, bere aldetik, "harrituta" dagoela esan du eta "egunkari bateko titularra tonu ironikoan" erabili zuela argitu du.
Goiak aitortu du autobus geltokia txiki geratu dela eta handitzeko asmoa duela
Donostiako alkateak deitoratu egin du oraindik abiadura handiko trena Donostiara iritsi ez izana, horrek zerbitzua arinduko lukeela uste baitu.
Euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio Garridok lehendakariari
Laura Garrido legebiltzarkide popularrak salatu du estatus berria negoziatzeko mahaian ez dagoela Alderdi Popularra, eta Imanol Pradales lehendakariari azalpenak eskatu dizkio. Bestalde, bihar Eusko Legebiltzarrean egitekoa den Politika Orokorreko Eztabaidan euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio lehendakariari.
Langabezia-prestazioen kudeaketa eskualdatzeko akordioa txalotu du Martinezek
Lander Martinez Sumarreko diputatuak Kongresuan esan du akordioa "oso positiboa" dela Euskadirentzat. Bere hitzetan, agerian geratu da Sumarrek autogobernuarekin duen konpromisoa.
Amiantoaren biktimek laguntzak jasotzeko ziurtagiria eskatu ahal izango dute ostegun honetatik aurrera
Eskaria aurkeztu eta gehienez hiru hilabeteko epean eman beharko dute ziurtagiria.
Euskadik eta Espainiako Gobernuak akordioa sinatu dute langabezia-prestazioaren eskualdaketarako
Transferentzien Batzorde Mistoan gauzatuko da urtea amaitu aurretik, eta Eusko Jaurlaritzak SEPEren bulegoak eta langileak bere gain hartuko ditu.
Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko osoko eztabaida, zuzenean
Jarraitu zuzenean, 09:30etik aurrera, Eusko Legebiltzarrak urte politikoari hasiera emateko osoko bilkura.