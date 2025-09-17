Omenaldi ekitaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabak "probintziako aita" titulua kenduko die Francori eta Molari

Acto de homenaje a las personas represaliadas por la dictadura franquista en Álava REMITIDA / HANDOUT por DFA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/9/2025
18:00 - 20:00

Diktadura frankistak Araban errepresaliatutako pertsonak omentzeko ekitaldia. Argazkia: AFA

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak egin du iragarpena, asteazken honetan diktadura frankistak Araban errepresaliatutako pertsonak oroitzeko egin duen lore-eskaintzan. Ekitaldi hori Foru Aldundiak eta lurraldeko Batzar Nagusiek antolatzen dute urtero, eta kargu publikoak eta senideak izan dira bertan.

Araba Arabako Foru Aldundia Frankismoa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu