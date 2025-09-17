El lehendakari Imanol Pradales afronta este jueves su primer Pleno de Política General

El Parlamento Vasco da por finalizadas sus “vacaciones” y arranca su actividad este jueves, 19 de septiembre, con la celebración del Pleno de Política General, una sesión en la que tanto el lehendakari como los grupos parlamentarios pondrán encima de la mesa los temas que marcarán el año político.

Se da la circunstancia de que, el de este jueves, será el primer Pleno de Política General para el lehendakari Imanol Pradales. Una larga sesión que se podrá seguir en directo en eitb.eus y en ETB-2.

Las directrices del lehendakari

El jefe del Gobierno Vasco ya ha adelantado las directrices del discurso que tiene previsto exponer en la tribuna.

Por lado, expresará su preocupación por la “era de inestabilidad e incertidumbre que amenaza a Europa “por todos los flancos”. “Tenemos que reaccionar, porque nada está seguro, advierte”.

Además, en su speech, sin límite de tiempo, Pradales subrayará que el momento político actual ofrece una “oportunidad” para materializar las transferencias pendientes o alcanzar un nuevo pacto estatutario con el Estado.

El lehendakari defenderá también su compromiso de fortalecer los servicios públicos o la actividad económica, el apoyo a la empresa y el emprendimiento, entre otros.

Y durante el pleno el lehendakari presentará varios compromisos, que no ha avanzado, en relación a los ámbitos de la salud, la vivienda, la educación, la seguridad y el empleo y las prioridades de inversión pública con un impulso a las infraestructuras.

Así será el Pleno

Como ya es tradición, el lehendakari subirá a la tribuna a las 9:30 horas de este jueves. No hay límite de tiempo para su discurso. Tras su intervención, habrá un corto receso, y la sesión volverá a arrancar a las 14:30 horas.

A partir de esa hora, de menor a mayor, los grupos parlamentarios tendrán 30 minutos para hacer sus propuestas y responder a lo planteado por el lehendakari Pradales. En el caso del Grupo Mixto, los dos partidos que lo conforman, Vox y Sumar ,tendrán que repartirse esos treinta minutos.

Así, Vox y Sumar serán los primeros en hacer uso de la palabra, seguidos de PP, PSE-EE, EH Bildu y PNV.

Tras escuchar a los grupos, Imanol Pradales tendrá un segundo turno de palabra, una vez más sin límite de tiempo.

Y finalmente, los grupos parlamentarios podrán replicar, esta vez con un discurso máximo de 10 minutos.