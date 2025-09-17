Gobierno Vasco y Gobierno de España alcanzan un acuerdo para transferir la gestión de las prestaciones por desempleo

El Gobierno Vasco y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo para transferir a Euskadi las competencias de gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo. El pacto se ha cerrado hoy en Madrid, en una reunión entre la consejera de Gobernanza, Autogobierno y Administración Digital, María Ubarretxena, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

La transferencia se materializará antes de que termine el año en la Comisión Mixta de Transferencias, con el objetivo de dar cumplimiento al Estatuto de Gernika. Con esta decisión, Euskadi asumirá las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y a sus 534 trabajadores. Según los datos de 2024, en Euskadi habrá 51 000 personas beneficiarias de estas prestaciones, lo que supondrá gestionar un volumen anual de 822 millones de euros.

La consejera Maria Ubarretxena ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado: “hoy es un día importante para Euskadi. Cerramos el círculo: además de las políticas activas, también asumiremos la gestión de las políticas pasivas de empleo, tal y como se recogía en el Estatuto de Gernika de 1979”. Asimismo, ha recordado que la transferencia estaba prevista inicialmente para julio, pero los obstáculos en la negociación obligaron a retrasarla: “a pesar de las dificultades, hemos logrado alcanzar el consenso”.

Ubarretxena ha confirmado que a comienzos de octubre el Gobierno Vasco presentará al Ejecutivo central la propuesta sobre el resto de competencias pendientes, con el fin de cumplir el calendario acordado: “Haremos todo lo necesario para culminar el Estatuto de Gernika, aprobado por una amplia mayoría de la ciudadanía vasca hace casi medio siglo”.