Euskadik eta Espainiako Gobernuak akordioa sinatu dute langabezia-prestazioaren eskualdaketarako
Transferentzien Batzorde Mistoan gauzatuko da urtea amaitu aurretik, eta Eusko Jaurlaritzak SEPEren bulegoak eta langileak bere gain hartuko ditu.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak adostu dute langabezia-prestazioaren eta langabezia-subsidioaren kudeaketaren eskumenak Euskadira eskualdatzea. Akordioa gaur lortu da, Madrilen, Maria Ubarretxena Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak eta Joaquin Perez Rey Lan eta Gizarte Ekonomiako Estatu idazkariak egindako bileran.
Eskualdatzea urtea amaitu aurretik egingo den Transferentzien Batzorde Mistoan gauzatuko da, Gernikako Estatutuan jasotakoa betetzeko bidean. Horrekin batera, Euskadik bere gain hartuko ditu Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) 30 bulegoak eta 534 langileak. 2024ko datuen arabera, 51.000 pertsona izango dira prestazioen onuradun, eta Eusko Jaurlaritzak urtean 822 milioi euro kudeatuko ditu.
Maria Ubarretxena sailburuak akordioaren garrantzia nabarmendu du: “Gaur egun handia da Euskadirentzat. Zirkulua ixten dugu: politika aktiboez gain, enplegu-politika pasiboen ardura ere hartuko dugu, 1979ko Gernikako Estatutuan aurreikusitakoa betez”. Halaber, azaldu du uztailerako aurreikusitako eskualdatzea atzeratu egin zela, baina negoziazio-ahaleginak areagotuta “zailtasunak zailtasun, adostasuna lortzea” posible izan dela.
Ubarretxenak jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak urri hasieran aurkeztuko diola Espainiako Gobernuari gainerako eskumenen inguruko proposamena, hitzemandako egutegia betetzeko: “Euskal herritarrek ia mende erdi igaro zen onartu zuten Gernikako Estatutua osorik betetzeko beharrezkoa den guztia egingo dugu”.
