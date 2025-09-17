JORNADA DE HUELGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ipar Euskal Herria encara una nueva jornada de huelga y movilizaciones este jueves

Los ciudadanos de toda Francia están llamados a protestar por los recortes que pretende imponer el Gobierno. Los sindicatos quieren incidir en los presupuestos de 2026 que está preparando el nuevo primer ministro Lecornu. En Baiona la manifestación principal saldrá a las 10:30 horas desde la plaza Santa Úrsula.

Manifestazioa Baiona - irailak 10
Manifestación del día del bloqueo del 10 de septiembre en Baiona. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Greba eta mobilizazio eguna irailaren 18an Ipar Euskal Herrian
author image

Agurtzane Aramendi Elduaien | EITB

Última actualización

La intersindical compuesta por ocho sindicatos ha convocado una jornada de huelga y movilizaciones para este jueves, 18 de septiembre, en Ipar Euskal Herria y en el estado francés. 

La convocatoria se realizó para protestar contra los recortes de 44.000 millones de euros que anunció el ex primer ministro François Bayrou antes de perder la moción de confianza. El objetivo de los sindicatos ahora es incidir en el proyecto de presupuestos para el 2026 que está preparando el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu.

En Ipar Euskal Herria esta política de austeridad afectará especialmente a la sanidad, la educación y el transporte.  

Así, la jornada de huelga se notará especialmente en la educación y el transporte público. Muchas escuelas han anunciado que no ofrecerán servicios de comedor ni extraescolares. Y el servicio de trenes se verá también reducido notablemente.

La manifestación principal tendrá lugar en Baiona. Partirá a las 10:30 horas de la plaza Santa Úrsula y recorrerá las calles del centro de la ciudad.

En Francia, el Gobierno ha anunciado que espera “grandes protestas y movilizaciones”. El ministro de Interior, Bruno Retailleau ha previsto la presencia de unos 800 000 manifestantes en las calles y ha anunciado que su principal objetivo será “impedir disturbios, bloqueos y chantajes”.

Así, ha anunciado que movilizará a 80 000 policías y gendarmes que emplearán drones, vehículos blindados y dispositivos para arrojar agua a presión.

Durante el "Día del Bloqueo", celebrado el 10 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de todo el estado con el objetivo de paralizar el país y se produjeron incidentes en ciudades como Rennes.

En Baiona la policía detuvo a 6 personas e identificó a otras tantas cuando intentaron cortar las calles de la ciudad y obstaculizar el tráfico. 

Iparralde Baiona Gobierno de Francia Política

Más noticias política

La senadora de Geroa Bai Uxue Barkos durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Pamplona en la que ha asegurado que las declaraciones del diputado de EH Bildu Óscar Matute dan "un nuevo sentido" a los informes de la OANA sobre la adjudicación de obras públicas.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Geroa Bai expresa "sospecha e indignación" después de que EH Bildu se "jactara" de controlar la Oficina Anticorrupción

Uxue Barkos ha manifestado que esas declaraciones “dotan de un nuevo sentido a los errores jurídicos” que, en su opinión, tiene el informe de OANA sobre Nasuvinsa. Oskar Matute, por su parte, asegura encontrarse "sorprendido por la repercusión de sus palabras", afirmando que utilizó "el titular de un periódico en tono irónico". 

Cargar más