Ipar Euskal Herria encara una nueva jornada de huelga y movilizaciones este jueves

La intersindical compuesta por ocho sindicatos ha convocado una jornada de huelga y movilizaciones para este jueves, 18 de septiembre, en Ipar Euskal Herria y en el estado francés.

La convocatoria se realizó para protestar contra los recortes de 44.000 millones de euros que anunció el ex primer ministro François Bayrou antes de perder la moción de confianza. El objetivo de los sindicatos ahora es incidir en el proyecto de presupuestos para el 2026 que está preparando el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu.

En Ipar Euskal Herria esta política de austeridad afectará especialmente a la sanidad, la educación y el transporte.

Así, la jornada de huelga se notará especialmente en la educación y el transporte público. Muchas escuelas han anunciado que no ofrecerán servicios de comedor ni extraescolares. Y el servicio de trenes se verá también reducido notablemente.

La manifestación principal tendrá lugar en Baiona. Partirá a las 10:30 horas de la plaza Santa Úrsula y recorrerá las calles del centro de la ciudad.

En Francia, el Gobierno ha anunciado que espera “grandes protestas y movilizaciones”. El ministro de Interior, Bruno Retailleau ha previsto la presencia de unos 800 000 manifestantes en las calles y ha anunciado que su principal objetivo será “impedir disturbios, bloqueos y chantajes”.

Así, ha anunciado que movilizará a 80 000 policías y gendarmes que emplearán drones, vehículos blindados y dispositivos para arrojar agua a presión.

Durante el "Día del Bloqueo", celebrado el 10 de septiembre, miles de personas salieron a las calles de todo el estado con el objetivo de paralizar el país y se produjeron incidentes en ciudades como Rennes.

En Baiona la policía detuvo a 6 personas e identificó a otras tantas cuando intentaron cortar las calles de la ciudad y obstaculizar el tráfico.