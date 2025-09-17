GREBA EGUNA
Greba eta mobilizazio eguna, ostegunean, Ipar Euskal Herrian

Frantzia osoan egingo dira protestak Gobernuak ezarri nahi dituen murrizketen aurka. Sindikatuek Lecornu lehen ministro berria prestatzen ari den 2026ko aurrekontuetan eragin nahi dute. Baionan 10:30ean irtengo da manifestazio nagusia Santa Ursula plazatik.
Manifestazioa Baiona - irailak 10
Irailaren 10eko blokeo eguneko manifestazioa Baionan. Argazkia: EITB.
author image

Agurtzane Aramendi Elduaien | EITB

Azken eguneratzea

Zortzi sindikatuk greba-eguna eta mobilizazioak deitu dituzte ostegun honetarako, irailak 18, Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan. François Bayrou lehen ministro ohiak iragarri zituen 44.000 milioi euroko murrizketen aurka protesta egiteko egin ziren deialdiak eta, orain, Sebastien Lecornu lehen ministro berria 2026ko aurrekontuak prestatzen ari den honetan, eragina izatea da sindikatuen helburu nagusia.

Ipar Euskal Herrian ere egina izango du deialdi honek. Sindikatuen arabera, murrizketek ondorio larriak utziko dituzte bertako osasungintzan, hezkuntzan eta garraion. 

Hori dela eta, greba eguna hezkuntzan eta garraio publikoan nabarituko da batik bat. Eskola askotan ez da jangela zerbitzurik ez eskolaz kanpoko ekintzarik eskainiko. Tren zerbitzuan ere eragina izango duela aurreikusi dute.

Manifestazio nagusia Baionan izango da. 10:30ean abiatuko da Santa Ursula plazatik eta hiri erdiguneko kalean igaroko ditu ondoren.

Frantzian “protesta eta mobilizazio handiak” espero ditu Gobernuak. Bruno Retailleau barne ministroak jakinarazi du 800.000 manifestariren parte-hartzea aurreikusi dutela eta helburu nagusia “istiluak, blokeoak eta xantaia eragoztea” izango dela.

Hori dela eta, 80.000 polizia eta jendarme mobilizatuko dituela iragarri du eta droneak, blindatutako ibilgailuak eta presio handiko ur zorrotadak botatzen dituzten gailuak erabiliko dituztela jakinarazi du.

Irailaren 10ean egin zen “Blokeo egunean” milaka pertsona irten ziren estatu osoan kaleetara herria geldiarazteko helburuarekin. Istiluak ere izan ziren hainbat hiritan, Rennesen esaterako.

Baionan ere poliziak 6 lagun atxilotu zituen eta beste hainbat identifikatu hiriko kaleak mozten eta trafikoa oztopatzen saiatu zirenean. 

