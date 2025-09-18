OFENSIVA SOBRE GAZA
La Fiscalía española investigará los "crímenes" de Israel en Gaza

En su decreto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apunta a "graves violaciones" del Código Penal que serían constitutivas de genocidio y delitos de lesa humanidad.

GAZA CITY (-), 16/09/2025.- Smoke rises after an Israeli airstrike in Gaza City, Gaza Strip, 16 September 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu confirmed at a court appearance that the Israeli military has begun a major operation in Gaza City. More than 64,800 people have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Destrucción en Gaza. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Fiskaltzak Israelek Gazan egindako "krimenak" ikertuko ditu
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

García Ortiz indica que "los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 (genocidio) y siguientes del Código Penal", referidos a los delitos de lesa humanidad.

Así consta en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, donde García Ortiz concede a la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, Delgado la autorización que le pidió el 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de "coinvestigadora", junto a Alonso.

En su respuesta, el fiscal general ordena remitir a Alonso el informe de la Comisaría General de Información "al objeto de incoar las correspondientes diligencias de investigación preprocesal, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a la fuerza policial actuante".

En segundo lugar, acuerda "crear un equipo conjunto de investigación" formado por Alonso y Delgado, "que actuarán colegiadamente, con la participación del fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional", Francisco Jiménez-Villarejo, "en aquellas actuaciones que se practiquen en dicho ámbito".

Una comisión independiente de la ONU concluye, por primera vez, que Israel comete un genocidio en Gaza 
