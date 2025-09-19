Pradales e Illa analizan la gestión de la migración y la oficialidad del euskera, catalán y gallego

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abordado este viernes con su homólogo catalán, Salvador Illa, la gestión de la migración y la oficialidad del euskera, catalán y gallego, en el encuentro que ambos han mantenido en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.



La reforma y modernización de la administración pública, la política de vivienda o el impulso a la economía social han sido otros de los asuntos analizados en la cita, según han informado ambos Ejecutivos en sendas notas.



Los dos presidentes autonómicos mantuvieron el pasado 23 de enero un encuentro en Barcelona y en la reunión de este viernes han querido poner en valor "el mejor ejemplo de las buenas relaciones y el trabajo conjunto que Euskadi y Catalunya están construyendo".



Respecto a la oficialidad del euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, los dos mandatarios han reafirmado su compromiso para lograr que "se escuchen y se utilicen en Bruselas", y han reafirmado que mantendrán el marco de colaboración hasta que sea una realidad.



También han puesto de manifiesto el interés por seguir colaborando en el ámbito de la supercomputación.