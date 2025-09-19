Bilera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek eta Illak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna aztertu dituzte

Aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute gaurko bileran, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofizialtasuna lortu arte".

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna izan ditu hizpide ostiral honetan Salvador Illa Kataluniako presdentearekin Ajuria Enea Jauregian (Gasteiz) egin duten bileran.

Administrazio publikoaren erreforma eta modernizazioa, etxebizitza-politika eta ekonomia soziala sustatzea izan dira hitzorduan aztertutako beste gaietako batzuk, bi gobernuek ohar banatan jakinarazi dutenez.

Bi erkidegoetako presidenteak urtarrilaren 23an ere bildu ziren, eta ostiral honetako hitzorduan "Euskadi eta Kataluniaren arteko harreman ona eta elkarrekin egiten ari diren lana" nabarmendu nahi izan dituzte.

Bestalde, aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofiziltasuna lortu arte".

Superkonputazioaren arloan elkarlanean jarraitzeko interesa ere nabarmendu dute.

Katalunia Politika Euskara Salvador Illa Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa Migrazioa

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari

EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.  
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jon Hernandez (Sumar): "Estatutuaren inguruko eztabaida ezin da modu abstraktuan egin, eskumenak nola erabiltzen diren ikusi behar da”

Politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioan, Sumarreko legebiltzarkideak ohartarazi du estatutu berriari buruzko eztabaida autogobernuaren benetako erabileran eta dauden eskumenetan oinarritu behar dela. Hernandezek azpimarratu du jokoan dagoena ez dela soilik legegintzaldi bat, Euskadik krisi klimatikoari, prekarietateari, desberdintasun sozialari eta etxebizitzari erantzuteko duen gaitasuna baizik. 
Gehiago kargatu