Pradalesek eta Illak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna aztertu dituzte
Aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute gaurko bileran, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofizialtasuna lortu arte".
Imanol Pradales lehendakariak migrazioaren kudeaketa eta euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna izan ditu hizpide ostiral honetan Salvador Illa Kataluniako presdentearekin Ajuria Enea Jauregian (Gasteiz) egin duten bileran.
Administrazio publikoaren erreforma eta modernizazioa, etxebizitza-politika eta ekonomia soziala sustatzea izan dira hitzorduan aztertutako beste gaietako batzuk, bi gobernuek ohar banatan jakinarazi dutenez.
Bi erkidegoetako presidenteak urtarrilaren 23an ere bildu ziren, eta ostiral honetako hitzorduan "Euskadi eta Kataluniaren arteko harreman ona eta elkarrekin egiten ari diren lana" nabarmendu nahi izan dituzte.
Bestalde, aipatu hiru hizkuntzak "Bruselan entzun eta erabil daitezen" hartutako konpromisoa berretsi dute, eta azpimarratu dute elkarrekin lanean jarraituko dutela Europako erakundeetan "ofiziltasuna lortu arte".
Superkonputazioaren arloan elkarlanean jarraitzeko interesa ere nabarmendu dute.
Politikari buruzko albiste gehiago
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Illak, Puigdemonti eta Junquerasi Amnistia Legea aplikatu arte
Kataluniako bizikidetza ez dela "osoa" izango berretsi du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, Carles Puigdemonti Amnistia Legea aplikatu arte, Kataluniara itzultzea errazteko, eta Oriol Junquerasi hauteskundeetan aurkeztu ahal izateko. "Zergatik diogu beldurra denok egongo garen etorkizun bati?", galdetu du.
EAJk "diskrezioa" eskatu die alderdiei estatus berriaren negoziaketaren inguruan
ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egindako elkarrizketan, Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi du estatus berriaren negoziaketen inguruan alderdiak egiten ari diren adierazpenek ez diotela on egiten lortu nahi den akordioaren lanarai. Hala ere, Antxustegi baikor agertu da eta alderdien arteko elkarrizketa "ondo aterako direla" uste du.
Epaileak ez du Cerdan aske utziko, frogak suntsitzeko arriskua dagoela argudiatuta
Hala ere, aurreratu du "aurreikuspenen arabera" prebentziozko espetxealdia ez dela aurten baino gehiago luzatuko.
Diez Antxustegi: "PP galduta dago eta EH Bildu ezkutatuta"
Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak EH Bilduren "anbiguotasuna" kritikatu du, eta "konpromiso zehatzik" ez duela hartzen aurpegiratu dio.
Pello Otxandianok estatus berri bat adosteko "erabateko eta mugarik gabeko konpromisoa" eskaini dio lehendakariari
EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok bat egin du lehendakariak “garai ilunen” mehatxuaren inguruan egindako diagnostikoarekin. Ildo horretan, azpimarratu du EH Bildu prest dagoela, “mugarik gabe”, Euskal Herriaren eta euskal gizartearen defentsan lankidetzan egiteko: “Lehendakariak eta gobernuak gure erabateko kolaborazioa izango du testuinguru historiko honi aurre egiteko”.
Andueza: "Ez diogu aterik irekiko independentziari bide emango liokeen Estatutuaren erreformari"
Eneko Andueza PSE-EEren bozeramailearen ustez, "Estatutu berri bat ahalbidetu behar dugu, 46 urte hauetan garatu ahal izan ditugun aurrerapen guztiak jaso eta beteko dituena", eta pilota EAJren eta EH Bilduren teilatuan dagoela azpimarratu du.
PPk Jaurlaritzari leporatu dio ezkerrera egin izana
Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak adierazi duenez, "Euskadik arazo larria du ezker erradikalarekin". "Pradales jauna, EAJrekiko oso urruti gaude, eta hori ez da autogobernuarekiko dugun interpretazioagatik, baizik eta EAJk ezkerrera egin duen bideagatik, Bilduren eta PSEren presioei men eginez".
Jon Hernandez (Sumar): "Estatutuaren inguruko eztabaida ezin da modu abstraktuan egin, eskumenak nola erabiltzen diren ikusi behar da”
Politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioan, Sumarreko legebiltzarkideak ohartarazi du estatutu berriari buruzko eztabaida autogobernuaren benetako erabileran eta dauden eskumenetan oinarritu behar dela. Hernandezek azpimarratu du jokoan dagoena ez dela soilik legegintzaldi bat, Euskadik krisi klimatikoari, prekarietateari, desberdintasun sozialari eta etxebizitzari erantzuteko duen gaitasuna baizik.
Vox: "Langabezia-prestazioen kudeaketaren eskualdatzea txiringito berri bat sortzeko aitzakiarik onena izango da"
Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak abiatu du Politika Orokorreko Osoko Bilkuraren arratsaldeko saioa. Migrazioaren gaia hizpide izan du behin eta berriz, eta Pradalesen Gobernuaren lehen urteari buruz "oso emaitza kezkagarriak" eman dituela esan du.