El PP insiste en que es "inverosímil y sin rigor" que el edificio de París devuelto al PNV fuera de la formación jeltzale
El PNV tomó posesión este sábado de forma oficial del edificio de la avenida Marceau de París, que le fue restituido en virtud de la ley de memoria histórica, en un acto en el que el presidente jeltzale, Aitor Esteban, acusó a PP y Vox de ser "dignos herederos del franquismo" por sus críticas a la medida.
El Partido Popular vasco ha insistido en que la "teoría" del PNV para atribuirse la propiedad del edificio es "inverosímil", además de no tener "rigor ni solidez".
El PP, que califica de "absolutamente impropias" las ofensas de Esteban, critica que haya sido necesaria "una Ley que prescinde de cualquier demostración de veracidad" para adjudicar el inmueble.
El PP defiende "que el palacio no fue nunca" del PNV " sino que fue adquirido por testaferros del Gobierno Vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio".
Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido que ese edificio "perteneció al PNV y se habilitó para que pudiera cobijarse el Gobierno Vasco" durante la guerra, pero en 1940 cuando el ejército nazi invadió Francia, "la Gestapo incautó el edificio en nombre del fascismo". Por lo que defiende que ahora el Gobierno español se lo ha devuelto "a su legítimo dueño".
