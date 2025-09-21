POLÉMICA PNV-PP
El PP insiste en que es "inverosímil y sin rigor" que el edificio  de París devuelto al PNV fuera de la formación jeltzale

En un comunicado, el PP ha respondido a "las ofensas" del presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el acto que la formación jeltzale celebró el sábado en el edificio parisino, donde aseguró que su partido no olvidará "el escándalo que han montado" para evitar su devolución el PP y Vox.
Fachada del palacete recuperado por el PNV en París. Captura de imagen de un vídeo de EITB.
Agencias | EITB

Última actualización

El PNV tomó posesión este sábado de forma oficial del edificio de la avenida Marceau de París, que le fue restituido en virtud de la ley de memoria histórica, en un acto en el que el presidente jeltzale, Aitor Esteban, acusó a PP y Vox de ser "dignos herederos del franquismo" por sus críticas a la medida.

El Partido Popular vasco ha insistido en que la "teoría" del PNV para atribuirse la propiedad del edificio es "inverosímil", además de no tener "rigor ni solidez".

El PP, que califica de "absolutamente impropias" las ofensas de Esteban, critica que haya sido necesaria "una Ley que prescinde de cualquier demostración de veracidad" para adjudicar el inmueble.

El PP defiende "que el palacio no fue nunca" del PNV " sino que fue adquirido por testaferros del Gobierno Vasco con dinero del que este disponía tras su salida al exilio".

Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha defendido que ese edificio "perteneció al PNV y se habilitó para que pudiera cobijarse el Gobierno Vasco" durante la guerra, pero en 1940 cuando el ejército nazi invadió Francia, "la Gestapo incautó el edificio en nombre del fascismo". Por lo que defiende que ahora el  Gobierno español se lo ha devuelto "a su legítimo dueño".

El edificio de la avenida Marceau ha acogido este sábado un emotivo acto que ha contado con la intervención del actual presidente del EBB, Aitor Esteban, y su antecesor, Andoni Ortuzar (en cuyo mandato se consiguió recuperar). Junto a miembros de las dos ejecutivas, también han asistido el lehendakari, Imanol Pradales, y varios consejeros del Gobierno Vasco, portavoces jeltzales del Congreso, el Senado y el Parlamento europeo y presidentes de las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otros.

