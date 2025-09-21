EAJ-PP IKA-MIKA

EAJk Parisen berreskuratu duen eraikina jeltzaleena izatea "sinesgaitza eta okerra" dela esaten jarraitzen du PPk

Aitor Esteban EAJko presidenteak larunbatean Parisen egindako ekitaldietan esandako "irainei" erantzun die alderdi popularrak ohar batean eta berriz ere zalantzan jarri du eraiki hori benetan EAJrena zenik, eta Eusko Jaurlaritzarena zela defendatu du.

EAJk Parisen berreskuratutako jauregitxoaren fatxada. EITBren bideo baten irudia hartzea.
Azken eguneratzea

Pariseko Marceau etorbideko eraikina itzuli izana ospatu zuen EAJk larunbat honetan ofizialki. Memoria historikoaren legearen baitan itzuli zioten eraikina alderdi jeltzaleari, eta Aitor Esteban presidenteak "frankismoaren oinordeko duinak" izatea leporatu zien PPri eta Voxi, itzuli izanari egindako kritikengatik.

Gaur, oharra kaleratu du Euskadiko Alderdi Popularrak bereari eutsiz eta EAJk Parisko eraikinaren jabetza bere gain hartzeko erabilitako "teoria sinesgaitza" dela esan du, eta "zorroztasunik ez" ez duela ere bai.

Estebanen "irainak guztiz desegokiak" izan zirela esan du PPk, eta higiezina lortzeko "egiazkotasun froga guztiak alde batera uzten dituen lege bat" behar izan dutela defendatu du.

PPren ustez, "eraikina ez zen inoiz EAJrena izan; Eusko Jaurlaritzaren izen-mailegatzaileek erosi zuten, erbestera joan ondoren zeukan diruarekin".

Aitzitik, Eusko Alderdi Jeltzaleak beti defendatu izan du eraikin hori "EAJrena izan zela eta Eusko Jaurlaritza babestu ahal izateko egokitu zela gerra garaian, baina 1940an, naziek Frantzia inbaditu zuenean, Gestapok faxismoaren izenean konfiskatu zuen eraikina". Horregatik, orain Espainiako Gobernuak "bere jabe zilegiari "itzuli diola defendatu du EAJk.

EAJ Politika Alderdi Politikoak PP

EAJk esan du Parisko eraikina itzultzea "justizia ekintza bat" dela, eta ez duela ahaztuko PPren eta Voxen "eskandalua"

Marceau etorbideko eraikinak ekitaldi hunkigarria hartu du larunbat honetan, eta bertan izan dira Aitor Esteban EBBko egungo presidentea eta Andoni Ortuzar EBBko presidente ohia (bere agintaldian berreskuratu zuen EAJk eraikina). Horiekin batera izan dira Imanol Pradales lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako hainbat sailburu, Kongresuko, Senatuko eta Europako Parlamentuko bozeramaile jeltzaleak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidenteak, besteak beste.

