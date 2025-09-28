Hoy es noticia
ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Mendia asegura que están “obligados” a actualizar el Estatuto, como “ejercicio de responsabilidad”

EITB

La eurodiputada del PSOE y exlíder del PSE-EE ha advertido de que "vienen tiempos complicados" y que hay que decidir entre dejar "pasar el tren o montarse", por lo que ha mostrado su predisposición a acordar un nuevo Estatuto "sobre unas bases que tengan como objetivo ayudar a la sociedad".

Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.

EHKS reivindica la "lucha contra el fascismo" de 'Txiki' y Otaegi en el 50 aniversario de sus fusilamientos

EHKS ha celebrado este mediodía un acto político "contra el fascismo de ayer y hoy" en Zarautz, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, en el que se ha rendido homenaje a quienes lucharon contra el franquismo y se ha destacado la necesidad de seguir con la lucha antifascista en la actualidad.

50 años de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegi: las familias reivindican memoria y reconocimiento

Este 27 de septiembre se cumplen 50 años desde que el régimen franquista fusilara a Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi. En este tiempo sus familiares han trabajado duramente para mantener su memoria. Aseguran que se han sentido muy olvidados por parte de las instituciones ya que aquellos dos jóvenes no fueron reconocidos como víctimas hasta el año 2012.

