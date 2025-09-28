ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mendiak esan du Estatutua eguneratzera "behartuta" daudela, "erantzukizunagatik"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

PSOEko eurodiputatu eta PSE-EEko buruzagi ohiak ohartarazi du "garai zailak" datozela eta "trena pasatzen uztearen edo hartzearen artean" erabaki behar dela. Hori dela eta, Estatutu berri bat adosteko prest agertu da, "gizarteari laguntzea helburu duten oinarrien gainean".

Idoia Mendia PSE EE Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu