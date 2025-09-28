Mendiak esan du Estatutua eguneratzera "behartuta" daudela, "erantzukizunagatik"
PSOEko eurodiputatu eta PSE-EEko buruzagi ohiak ohartarazi du "garai zailak" datozela eta "trena pasatzen uztearen edo hartzearen artean" erabaki behar dela. Hori dela eta, Estatutu berri bat adosteko prest agertu da, "gizarteari laguntzea helburu duten oinarrien gainean".
Politikari buruzko albiste gehiago
Ainara Esteran, Egiari Zor: "Aurrera egiteko ezinbestekoa da biktimen auzia alderdikerietatik urruntzea"
Hotel Monbar, 1985. 40 urte GALen sarraski handienetik erakusketaren inaugurazioan hartu du hitza Estatuetako biktimen eskubideen alde lan egiten duen Egiari Zor fundazioko ordezkariak. "Herri honetan gertatu diren giza eskubideen urraketa larrietan" arreta jartzeko eskatu du, "jasan zuten indarkeriaren jatorria alde batera utzita".
Maria Jesus San Josek GALen ekintzez "harro hitz egin zuten" politikari ohien adierazpenak gaitzetsi ditu
Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak barkamena eskatu die duela 40 urte GALek Baionako Monbar Hotelean hil zituen biktimen senideei, "lau hamarkadako erakundeen presentzia faltagatik eta isiltasun sozialagatik".
Jaurlaritzak barkamena eskatu die Monbar hoteleko biktimen senideei, hamarkadatako "presentzia falta" eta "isiltasunagatik"
Maria Jesus San Jose sailburuak hainbat politikari ohik egindako adierazpenak ere gaitzetsi ditu eta esan du “mina eragiteko, demokraziaren sinesgarritasuna urratzeko eta giza eskubideen defentsan sustraiak dituen alderdi politiko baten siglak zikintzeko bakarrik” balio izan zutela.
"Euskadi euskaldun" eta "pim, pam, pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu
Alderdi Egunean, lehendakariak "autogobernua ezabatu" nahi izatea leporatu zion Madrilgo Erkidegoko presidenteari.
Bilboko mobilizazioak burujabetzaren aldeko borondate sendoa islatu du, Gure Eskuren ustez
Gure Eskuko bozeramaileek larunbatean Bilbon egin zuten mobilizazioaren balorazioa egin dute, eta euskal herritarren burujabetza-beharrak eta nahiak nabarmendu dituzte.
Cerdanen espetxeratzeak Belateko lanekin "zerikusirik ez" duela azpimarratu du Chivitek
Nafarroako Gobernuko presidentearen ustez, PSOEren diputatu eta Antolakuntza idazkari ohia Nafarroako azpiegiturekin "arduratuta" zegoen, eta Nafarroako diputatu zen heinean, ministerioekin izan zituen batzar batzuetan parte hartu zuela.
Albiste izango da: Chivite Senatuan, Alerta Gorria penintsulako ekialdean eta Trump-Netanyahu bilera
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
EAJk esan du saiatuko dela Gipuzkoako aurrekontuak aurrera ateratzen, baina EH Bildurekin akordioa zail ikusten du
Ez dutela itxaropena galduko baina koalizio abertzalearen hitzetan konfiantza handirik ez dutela adierazi dute EAJko ordezkariek. "Orain arteko ekintzek erakutsi dute. EH Bilduk ez, ez eta ez erantzun die Gipuzkoako aurrekontu proposamenei 2015etik gaur arte", zehaztu dute.
Manifestazio jendetsua egin dute Gasteizen, Gazako genozidioaren aurka
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak, Israelekin "edozein konplizitate mota duena" kritikatu du igande honetan. "Finantzatzen duena, laguntzen duena, armatzen duena eta negozioa egiten duena ere genozidioaren konplizea da", azpimarratu du elkarteak.
'Koldo auzia'ri buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan, gaur goizean
Nafarroako Gobernuko presidenteak Senatuko ikerketa batzordeko 86. egingo dun.