El Gobierno Vasco lanza un paquete de ayudas para contribuir a la recuperación de Gaza

Los menores gazatíes intervenidos desde el inicio de la guerra en Cruces y en el Hospital Donostia tenían lesiones traumatológicas, quemaduras, problemas neurológicos, oftalmológicos, cardíacos y enfermedades oncológicas en estado avanzado. Han requerido cirugía plástica, cardíaca, traumatológica o neurocirugía, además de un seguimiento.

Algunos tratamientos continúan y en este momento hay 3 niños en oncología, 2 con problemas de cardiopatía y 1 menor que está siendo tratado en la unidad de salud mental. El resto tienen procesos crónicos y precisan seguimiento, ha precisado Martínez.

Pero, además, Osakidetza ha "cuidado" de los familiares de estos niños. De media, cada menor ha llegado a Euskadi con dos acompañantes. A estos se les ha prestado atención ambulatoria en los centros de salud y una madre tuvo que ser ingresada en el Hospital Donostia.

Permiso de residencia más largo

Hasta ahora, estas personas han llegado con un visado de estancia por tiempo limitado. El Gobierno Vasco lo ve insuficiente y tiene previsto solicitar al Ministerio una ampliación del plazo.

Para ello, propone usar la misma fórmula que se utilizó con la población ucraniana cuando comenzó la invasión rusa, de manera que estas personas "estén más preocupados por sanarse que por sus papeles", ha explicado Melgosa.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha detallado además las distintas líneas de ayudas recogidas en el plan, que tienen un valor global de 1,2 millones de euros.

Unicef, como Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, recibirá 600 000 euros, con "una prioridad clara: la nutrición" de la población infantil de Gaza y costear los gastos de las clínicas móviles.

Para frenar la hambruna es necesario garantizar "la entrada segura y rápida" de comida "por todas las rutas disponibles" y Unicef tiene capacidad, ha añadido Melgosa, de "mejorar rápidamente el estado nutricional" de 50 000 menores de 5 años y de 60 000 mujeres embarazadas y lactantes.

Además, se destinarán 250 000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, Unrwa, para financiar proyectos centrados en la infancia y juventud. Esta cantidad se suma a los 1,7 millones que Unrwa ha recibido ya este año través de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, eLankidetza.

Por otro lado, se creará una bolsa de financiación extraordinaria de 800 000 euros para las ONG que operen sobre el terreno para financiar las necesidades que vayan detectando.

En el ámbito educativo y de Formación Profesional, el Ejecutivo autonómico desplegará un 'corredor académico" en colaboración con las universidades vascas y la red de centros de FP para acoger y formar a gazatíes.

Este corredor, dotado con 350 000 euros, cuenta de inicio con 20 plazas y contempla alojamiento, tutoría académica y un sistema ágil de convalidaciones, así como enseñanza del castellano, entre otras cuestiones.