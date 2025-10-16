Aitor Esteban: "Gipuzkoa es muy importante, y el PNV estará en Gipuzkoa, dará la cara y luchará en las próximas elecciones"
Entrevistado en Euskadi Irratia, y preguntado al hilo del fin de la era de Goia en Donostia, el presidente del EBB del PNV ha destacado que él siempre ha apostado por crear "nuevos referentes" y defiende que era "un buen momento para el relevo" ha anunciado que en este sentido el partido hará "movimientos" y "que se darán a conocer cuando haga falta". (Bideo original en euskera)
Zupiria subraya que ayer se celebraron "cinco manifestaciones no comunicadas, convocadas por las mismas organizaciones alegales que protagonizaron los disturbios del domingo en Gasteiz"
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado una valoración de la jornada de paros de ayer a favor de Palestina en la entrada del Parlamento Vasco. Ha destacado que "hubo cortes de calles y sentadas en la vía pública". "La Ertzaintza decidió permitir la celebración de estas manifestaciones, a pesar de no estar comunicadas y haber sido convocadas por organizaciones alegales, para evitar males mayores".
Felipe González admite que todavía duda si hizo lo correcto al no ordenar matar a la cúpula de ETA
Por su parte, el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, ha asegurado que su Gobierno no cometió ningún error por la guerra de Irak, y que en el 11M dijo "la verdad en todo momento". Ambos políticos se han expresado en estos términos en el documental "La última llamada" de Movistar Plus+, que recoge el testimonio de todos los expresidentes españoles vivos.
Koldo García está declarando en el Supremo tras el silencio de Ábalos y el informe que le señala como "gestor de fondos opacos"
Un día después de que el exministro José Luis Ábalos optara por no declarar, su exasesor Koldo García comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. La UCO lo sitúa como responsable de gestionar dinero en metálico presuntamente vinculado al exdirigente socialista.
Los proyectos “made in Goia” tras diez años de mandato en San Sebastián
Eneko Goia dice hoy “agur” a la alcaldía de San Sebastián tras diez años al frente del Consistorio. A sus espaldas, deja varios proyectos “made in Goia”, algunos completados y otros en marcha, que definen bien su gestión a lo largo de esta década.
El juez mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos
El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, una solicitud a la que no se ha sumado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que Ábalos se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez.
La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange
Continúa la investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron entre los participantes en la concentración de Falange y grupos que participaron en una contramanifestación.
La Fiscalía no pide prisión para Ábalos tras negarse a declarar ante el juez del Supremo
El exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95 437 euros, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
Otxandiano: "No estamos para condenar a posteriori, estamos para tomar decisiones e impedir que ocurran"
En relación a las declaraciones del consejero de Seguridad Bingen Zupiria, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha considerado "inadmisible" y una "error político enorme" la "equidistancia" de considerar igualmente fascistas los comportamientos de uno y otro bando en los altercados del 12 de octubre.