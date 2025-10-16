Entrevista
Aitor Esteban: "Gipuzkoa es muy importante, y el PNV estará en Gipuzkoa, dará la cara y luchará en las próximas elecciones"

Aitor Esteban, este jueves, en Euskadi Irratia.
Euskaraz irakurri: Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ egongo da Gipuzkoan, aurpegia emango du eta borroka egingo du datozen hauteskundeetan"
Entrevistado en Euskadi Irratia, y preguntado al hilo del fin de la era de Goia en Donostia, el presidente del EBB del PNV ha destacado que él siempre ha apostado por crear "nuevos referentes" y defiende que era "un buen momento para el relevo" ha anunciado que en este sentido el partido hará "movimientos" y "que se darán a conocer cuando haga falta".  (Bideo original en euskera)

