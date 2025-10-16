Elkarrizketa
Aitor Esteban: "Gipuzkoa oso garrantziatsua da, eta EAJ Gipuzkoan egongo da, aurpegia emango du eta borroka egingo du hurrengo hauteskundeetan"

18:00 - 20:00
Aitor Esteban, ostegun honetan, Euskadi Irratian.
Donostian Goiaren aroa amitzear denean, "erreleborako une egokia" dela defendatu du. EAJko EBBren presidenteak nabarmendu du berak beti egin duela "erreferente berriak" sortzearen alde eta iragarri du ildo horretan alderdiak "mugimendiak" egingo dituela eta "behar denean" emango dela horren berri. 

EAJ Politika

18:00 - 20:00
Zupiriak azpimarratu du atzo "jakinarazi gabeko bost manifestazio" egin zirela, "igandean Gasteizen izandako istiluak eragin zituzten erakunde alegal berberek deituta"

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko sarreran atzo Palestinaren alde egindako lanuzteen balorazioa egin du. Nabarmendu duenez, "kale mozketak izan ziren eta kalean eserita egon ziren". "Ertzaintzak erabaki zuen manifestazio horiek ez debekatzea eta ez eragoztea, istilu gehiago saihesteko". 

