Los disturbios por el acto de Falange en Vitoria llegan al Parlamento Vasco con dos proposiciones no de ley

En la justificación del texto, jeltzales y socialistas constatan que los disturbios "generaron situaciones de verdadero riesgo para la ciudadanía, agresiones a agentes de la Ertzaintza, además de daños en el mobiliario urbano y propiedad privada".

En la iniciativa se indica que "más allá de la compartida condena, desvaloración y reproche del fascismo que representa Falange, estamos asistiendo atónitos, en pleno 2025, al intento por parte de determinados actores políticos y sociales, de tratar de trasladar al debate público un análisis ajeno a la exigencia de responsabilidad directa a todos los convocantes y presentes, de uno u otro signo, por recurrir a la violencia como forma de expresión política".

En su propuesta, la coalición abertzale plantea el "rechazo absoluto" de cualquier acto público de exaltación del fascismo o de la dictadura franquista, "por el apoyo que merecen las víctimas del franquismo y por el respeto que merece el sufrimiento de este pueblo", según ha explicado la propia EH Bildu en un comunicado.

La iniciativa de la coalición hace un llamamiento al Gobierno Vasco para que estudie la legislación existente en Europa contra el fascismo, con el fin de que "pueda aplicarse también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa".

El parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha advertido de que, "en esta fase histórica, no vale la falsa neutralidad, necesitamos iniciativas contundentes frente al fascismo".