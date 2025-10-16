Los disturbios por el acto de Falange en Vitoria llegan al Parlamento Vasco con dos proposiciones no de ley
El PNV y el PSE-EE han registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco con el fin de condenar de manera "firme y rotunda" los incidentes registrados el pasado domingo en Vitoria-Gasteiz durante los enfrentamientos entre los participantes en un acto de Falange Española y quienes intervinieron en las protestas contra dicha movilización.
Por su parte, EH Bildu ha registrado otra para reclamar que el Gobierno Vasco utilice “todos los medios a su alcance” para que no puedan repetirse concentraciones o manifestaciones fascistas como las del domingo.
Los parlamentarios del PNV, Joseba Díez Antxustegi, y el PSE-EE, Ekain Rico, han comparecido ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, para presentar su iniciativa.
En la justificación del texto, jeltzales y socialistas constatan que los disturbios "generaron situaciones de verdadero riesgo para la ciudadanía, agresiones a agentes de la Ertzaintza, además de daños en el mobiliario urbano y propiedad privada".
En la iniciativa se indica que "más allá de la compartida condena, desvaloración y reproche del fascismo que representa Falange, estamos asistiendo atónitos, en pleno 2025, al intento por parte de determinados actores políticos y sociales, de tratar de trasladar al debate público un análisis ajeno a la exigencia de responsabilidad directa a todos los convocantes y presentes, de uno u otro signo, por recurrir a la violencia como forma de expresión política".
En su propuesta, la coalición abertzale plantea el "rechazo absoluto" de cualquier acto público de exaltación del fascismo o de la dictadura franquista, "por el apoyo que merecen las víctimas del franquismo y por el respeto que merece el sufrimiento de este pueblo", según ha explicado la propia EH Bildu en un comunicado.
La iniciativa de la coalición hace un llamamiento al Gobierno Vasco para que estudie la legislación existente en Europa contra el fascismo, con el fin de que "pueda aplicarse también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa".
El parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha advertido de que, "en esta fase histórica, no vale la falsa neutralidad, necesitamos iniciativas contundentes frente al fascismo".
