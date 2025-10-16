Falangea
Legez besteko bi proposamen egin dituzte Legebiltzarrean, Falangeak Gasteizen egindako ekitaldiko istiluen ondorioz

EAJk eta PSE-EEk testu bat proposatu dute istiluak "irmo" gaitzesteko. EH Bilduk, aldiz, faxismoaren edozein ekitaldi publiko debekatzea proposatu du.

VITORIA, 12/10/2025.- Bomberos limpian las calles tras los disturbios registrados cuando varias personas han tratado de impedir la celebración de un acto de Falange Española con el lanzamiento de todo tipo de objetos, este domingo. Siete personas han sido detenidas. EFE/Adrian Ruiz Hierro

Istiluak Falangea Gasteizen egoteagatik gertatu ziren.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJk eta PSE-EEk legez besteko proposamen bat erregistratu dute Eusko Legebiltzarrean, igandean Gasteizen Falangeren ekitaldi batean parte hartu zutenen eta mobilizazioaren aurkako protestetan parte hartu zutenen artean izandako istiluak "irmo" gaitzesteko.

Bestalde, EH Bilduk beste bat erregistratu du, Eusko Jaurlaritzak "eskura dituen baliabide guztiak" erabil ditzala eskatzeko, igandeko elkarretaratze edo manifestazio faxistak errepikatu ez daitezen.

Joseba Diez Antxustegi EAJko legebiltzarkideak eta Ekain Rico PSE-EEkoak agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarrean, euren ekimena aurkezteko.

Testuaren justifikazioan, jeltzaleek eta sozialistek azpimarratu dute istiluek "herritarrentzako benetako arrisku-egoerak, Ertzaintzako agenteen aurkako erasoak eta hiri-altzarietan eta jabetza pribatuan kalteak" eragin zituztela.

Ekimenean adierazten denez, "Falangeak ordezkatzen duen faxismoaren gaitzespen partekatua alde batera utzita, zur eta lur gaude, 2025ean, eragile politiko eta sozial jakin batzuk eztabaida publikora eramateko ahaleginean, deitzaile eta bertaratutako guztiei, alde batekoak zein bestekoak, adierazpen politikoko modu gisa indarkeria erabiltzeagatik eskatzen zaien erantzukizun zuzenaren azterketatik kanpo".

Bere proposamenean, koalizio abertzaleak proposatu du faxismoa edo diktadura frankista goraipatzeko edozein ekitaldi publiko "erabat gaitzestea", "frankismoaren biktimek merezi duten babesagatik eta herri honen sufrimenduak merezi duen errespetuagatik", EH Bilduk berak ohar batean azaldu duenez.

Koalizioak dei egin dio Eusko Jaurlaritzari Europan faxismoaren aurka dagoen legedia azter dezan, "Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere aplikatu ahal izateko".

Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko legebiltzarkideak ohartarazi duenez, "fase historiko honetan, neutraltasun faltsuak ez du balio, faxismoaren aurrean ekimen sendoak behar ditugu".

(Foto de ARCHIVO) Monumento a los Caídos. REMITIDA / HANDOUT por CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/9/2025
