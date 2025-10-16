Será noticia: Despedida de Eneko Goia, declaración de Koldo García y presentación de Durangoko Azoka

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 16 de octubre de 2025:

- Agur de Eneko Goia: Eneko Goia dice hoy adiós a la alcaldía de Donostia-San Sebastián tras diez años al frente del Consistorio. A sus espaldas deja varios proyectos, algunos completados y otros en marcha, que definen bien su gestión a lo largo de esta década.

- Declaración de Koldo García: Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, está citado para declarar ehoy ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras interrogarle sobre unos gastos del exdirigente socialista de 95 437 euros que generalmente pagaba él y su exmujer.

- Durangoko Azoka: La 60ª edición de Durangoko Azoka se celebrará del 5 al 8 de diciembre. Hoy conoceremos los pormenores de la cita anual más importante de la cultura vasca.