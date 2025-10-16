TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Eneko Goiaren agurra, Koldo Garciaren deklarazioa eta Durangoko Azokaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

SAN SEBASTIÁN, 30/09/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha comparecido este martes para informar de la aprobación de presupuestos para la capital guipuzcoana para 2026. EFE/ Javi Colmenero
Eneko Goia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Eneko Goiaren Agurra: Eneko Goiak agur esango dio gaur Donostiako Alkatetzari, hamar urtez Udaleko buru izan ondoren. Bere atzean hainbat proiektu utzi ditu, batzuk osatuta eta beste batzuk martxan.

- Koldo Garcíaren deklarazioa: Koldo Garcia, Jose Luis Abalos ministro ohiaren aholkulari ohia, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epailearen aurrean deklaratzeko deitua dago gaur. Epaileak bere askatasun-egoera berrikusiko du, buruzagi sozialista ohiaren 95 437 euroko gastuei buruz galdekatu ondoren, eskura berak eta bere emazte ohiak ordaintzen baitzituzten.

- Durangoko Azoka: Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egingo da. Gaur ezagutuko ditugu euskal kulturaren urteko hitzordu garrantzitsuenaren nondik norakoak. 

