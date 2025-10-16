Albiste izango dira: Eneko Goiaren agurra, Koldo Garciaren deklarazioa eta Durangoko Azokaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Eneko Goiaren Agurra: Eneko Goiak agur esango dio gaur Donostiako Alkatetzari, hamar urtez Udaleko buru izan ondoren. Bere atzean hainbat proiektu utzi ditu, batzuk osatuta eta beste batzuk martxan.
- Koldo Garcíaren deklarazioa: Koldo Garcia, Jose Luis Abalos ministro ohiaren aholkulari ohia, Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epailearen aurrean deklaratzeko deitua dago gaur. Epaileak bere askatasun-egoera berrikusiko du, buruzagi sozialista ohiaren 95 437 euroko gastuei buruz galdekatu ondoren, eskura berak eta bere emazte ohiak ordaintzen baitzituzten.
- Durangoko Azoka: Durangoko Azokaren 60. edizioa abenduaren 5etik 8ra egingo da. Gaur ezagutuko ditugu euskal kulturaren urteko hitzordu garrantzitsuenaren nondik norakoak.
Politikari buruzko albiste gehiago
Hauek dira hamar urteko alkate ibilbidean Eneko Goiak Donostian gauzatu edo abiatu dituen proiektuak
Goiak ostegun honetan utziko du Donostiako alkatetza, hamar urteren ondoren. Ia hiru legegintzaldi horietan hainbat proiektu bultzatu ditu, horietako batzuk bukatuta daude, eta beste batzuk, berriz, bidean.
Epaileak aske utzi du Jose Luis Abalos ministro ohia
Herri-akusazioek 650.000 euroko fidantzapeko behin-behineko espetxealdia eskatzen bazuten ere, Auzitegi Goreneko magistratuak Abalos ministro ohia aske uztea erabaki du. Epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio gaur Abalosek auzitegian egindako laugarren agerraldian.
Falangeren elkarretaratzearen sustatzaileari espedientea ireki dio Ertzaintzak
Falangeren kontzentrazioan parte hartu zutenen eta kontramanifestazioan parte hartu zuten taldeen artean izandako istiluak argitzeko ikerketak aurrera jarraitzen du.
Goreneko epailearen aurrean deklaratzeari uko egin arren, Fiskaltzak ez du Abalos espetxeratzea agindu
Ministro ohiak, Auzitegi Gorenean egindako lau deklarazioetan lehen aldiz, ez deklaratzeko eta azalpenik ez emateko eskubideari heldu dio. 95.437 euroko gastuetan susmoak sortu zituen txostenagatik eta PSOEk eskudirutan egindako ordainketa batzuengatik galdekatu du epaileak.
Otxandiano: "Ez gaude 'a posteriori' gaitzesteko, erabakiak hartu eta gertakariak eragozteko gaude"
Urriaren 12an Gasteizen izan ziren istiluen inguruan Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak egindako adierazpenen harira, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "onartezintzat" eta "akats politiko handitzat" jo du alderdi baten eta bestearen jokabideak faxistatzat jotzearen "ekidistantzia".
Eusko Jaurlaritzak Gaza berreskuratzeko laguntza-plan bat onartu du
Osasun-arretaz gainera, planak tokiko GKEentzako laguntzak jasotzen ditu, 1,2 milioi euroko aurrekontuarekin.
Falangearen mehatxuak jaso dituela salatu du Altsasuko alkateak
Javier Ollori zuzendutako mezu bat jaso dute Nafarroako herriko udaletxean, "Falangeak begi-bistan" duela ohartaraziz.
Abortatzeko eskubidea blindatzeko erreforma konstituzionala abiatu du Espainiako Gobernuak
Konstituzioaren erreformarako PPren babesa lortu beharko du Gobernuak. Gainera, legea betetzeko kontzientzia eragozleen erregistroak sortzeko eskatuko die PPk gobernatzen dituen hiru autonomia erkidegori.
Belateko kontratazio mahaiko presidenteak ukatu egin du ustelkeriaz jokatu zela, berari dagokionez
Jesus Polo izan da Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean obra publikoko lizitazioei buruz hitz egiten lehena.