Sare pide en su II Conferencia no categorizar a las víctimas y construir una convivencia basada en los derechos humanos
Joseba Azkarraga y María Jauregi han leído un manifiesto en el que han denunciado la actitud de quienes han "instrumentalizado políticamente" el dolor de las víctimas y quienes defienden las diferentes categorías de víctimas.
En su segunda conferencia en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Sare ha puesto los derechos humanos como base para la convivencia en un manifiesto leído por su portavoz, Joseba Azkarraga, y María Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA.
Sare ha celebrado la II Conferencia con la participación de expertos en derechos humanos como Olatz Iglesias, Carlos Martín Beristain y Paco Etxeberria.
Las jornadas han concluido con la lectura del manifiesto en el que se exponen los principios que defienden para la futura convivencia.
Bajo el título "Solo el esfuerzo compartido de todas/os nosotros, nos ayudará a lograr una convivencia, basada en los DDHH", Sare ha puesto el acento en las víctimas y ha lamentado que se "relativice" el dolor de las víctimas y se "instrumentalice políticamente por intereses espurios".
Asimismo, ha censurado la categorización de las víctimas: "No hay víctimas de primera o de segunda; el respeto y el reconocimiento deben ser iguales para todos ".
En este sentido, ha añadido que las memoria de todas las víctimas son "fundamento básico de una sociedad más consciente, más fuerte y humana".
Sobre los presos, Sare ha pedido no dar la espalda a la situación de los presos, deportados y exiliados que "buscan rehacer su vida", por "justicia y humanidad", ya que considera que el sistema penitenciario debe basarse en el "respeto a los derechos humanos" y en la "posibilidad de una reintegración social", ya que la prisión "no debe ser un lugar donde se prolonga el sufrimiento, sino un espacio donde se abren caminos para la reparación y el regreso a la vida en libertad".
La red ciudadana por los derechos de los presos tiene claro que la convivencia "no será fruto del olvido", sino de la "voluntad compartida de avanzar ".
Por último, ha llamado a participar en esta tarea porque "el futuro de nuestra sociedad no puede ser sólo la ausencia de la violencia, sino la presencia activa de la empatía, la justicia y la solidaridad".
