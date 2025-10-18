Sarek biktimak ez mailakatzea eta giza eskubideetan oinarritutako elkarbizitza eraikitzea eskatu du II. Konferentzian
Giza eskubideak jarri ditu erdigunean Sarek Bilboko Euskalduna Jauregian egin duen bigarren konferentzian, eta elkarbizitza horren gainean eraikitzeko beharra azpimarratu du Joseba Azkarraga bozeramaileak eta Maria Jauregi ETAk hildako Juan Mari Jauregiren alabak irakurritako manifestuan.
Sare Herritarrak II. Konferentzia egin du, Olatz Iglesias, Carlos Martin Beristain eta Paco Etxeberria giza eskubideetan aditu direnen parte hartzearekin.
Jardunaldien amaieran, manifestua irakurri dute etorkizuneko elkarbizitzarako defendatzen dituzten printzipioak azaltzeko.
“Guztion ahaleginak lagunduko digu giza eskubideetan oinarritutako elkarbizitza lortzen” izenburupean, Sarek biktimen gainean jarri du azpimarra, eta deitoratu egin du biktimen oinazea “erlatibizatzea” eta “interes faltsuengatik politikoki instrumentalizatzea”.
Era berean, biktimak mailakatzea ere gaitzetsi du: “Ez dago lehen edo bigarren mailako biktimarik; errespetuak eta aitortzak berdinak izan behar dute guztientzat”.
Zentzu horretan, biktima guztien oroimenak “gizarte kontzienteago, indartsuago eta humanoagoa lortzeko oinarria” direla gehitu du.
Presoez, “beren bizitza berregin nahian” dabiltzan preso eta erbesteratuen egoerari bizkarra ez ematea eskatu du, “justizia eta gizatasuna”gatik. Izan ere, espetxe sistemak “giza eskubideen errespetua” eta “gizartean berriro integratzeko aukera” izan behar ditu oinarrian, Sareren esanetan, espetxea “ez baita sufrimendua luzatzeko tokia izan behar, erreparaziorako eta askatasunean bizitzara erantzukizunez itzultzeko bideak irekitzeko espazioa baizik”.
Presoen eskubideen aldeko herritar sareak argi du elkarbizitza ez dela “ahanzturaren emaitza” izango, baizik eta “aurrera egiteko borondate partekatuaren emaitza”.
Azkenik, zeregin horretan parte hartzeko deia egin du, “gure gizartearen etorkizuna ezin baita izan indarkeriaren ausentzia soilik” eta “enpatiaren, justiziaren eta elkartasunaren presentzia aktiboa” behar dira, Sareren arabera.
