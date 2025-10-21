Disturbios fascistas
Citan como investigado al joven que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los incidentes de Vitoria-Gasteiz

Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
Imagen difundida en la red social X por el propio Aritz Ibarra. Fuente: X
Euskaraz irakurri: Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea aipatu dute ikertu gisa
Aritz Ibarra, el joven gasteiztarra que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los incidentes con la Falange Española del pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz, ha asegurado en la red social X que ha sido citado como investigado, y que le imputan varios delitos, entre ellos, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

El joven había denunciado previamente que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado

EH Bildu denuncia que un ciudadano recibió un impacto de goma en las protestas de Vitoria-Gasteiz
