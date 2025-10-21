Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea
Espainiako Falangeak Gasteizen egindako kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakada bat aurpegira bota ziola eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.
Urriaren 12an Falange Espainolak Gasteizen egindako manifestazioaren istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen Aritz Ibarra gazte gasteiztarrak ikertu gisa deklaratzera deitu dutela jakinarazi du X sare sozialaren bidez. Antza, hainbat delitu egotzi dizkiote, tartean agintaritzaren aurkako atentatua eta desordena publikoak egitea.
Gazteak aldez aurretik salatu zuenez, Espainiako Falangeari aurre egiteko kontramanifestazioaren bitartean, Ertzaintzak pilotakada bat bota zion aurpegira, zauri larriak eraginez. Orain, Ertzaintza bera ikertzen ari dela jakitera eman du sare sozialetan.
