Ikertu gisa deklaratzera deitu dute Gasteizko istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen gaztea

Espainiako Falangeak Gasteizen egindako kontramanifestazioan, Ertzaintzak pilotakada bat aurpegira bota ziola eta zauri larriak eragin zizkiola salatu zuen Aritz Ibarrak. Orain, gazte gasteiztarrak sare sozialetan salatu du bera ikertzen ari direla, hainbat delitu egotzita.

Aritz Ibarra denunció que, durante su participación en la manifestación por un acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz, la Ertzaintza le lanzó un pelotazo a la cara, causándole graves heridas. Ahora el joven gasteiztarra ha denunciado en las redes sociales que la Ertzaintza le ha notificado que está siendo investigado y que le imputan tres delitos.
Aritz Ibarrak berak X sare sozialean zabaldutako irudia. Iturria: X
Urriaren 12an Falange Espainolak Gasteizen egindako manifestazioaren istiluetan Ertzaintzaren pilotakada bat jaso zuela salatu zuen Aritz Ibarra gazte gasteiztarrak ikertu gisa deklaratzera deitu dutela jakinarazi du X sare sozialaren bidez. Antza, hainbat delitu egotzi dizkiote, tartean agintaritzaren aurkako atentatua eta desordena publikoak egitea.

Gazteak aldez aurretik salatu zuenez, Espainiako Falangeari aurre egiteko kontramanifestazioaren bitartean, Ertzaintzak pilotakada bat bota zion aurpegira, zauri larriak eraginez. Orain, Ertzaintza bera ikertzen ari dela jakitera eman du sare sozialetan.

Gasteizko protestetan herritar batek gomazko kolpea jaso zuela salatu du EH Bilduk
EH Bildu Ertzaintzari zilegitasuna kentzen saiatzen ari dela uste du EAJk, "gorroto duelako eta ez zaiolako inoiz gustatu"

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, urriaren 12an Gasteizen gertatutako istiluetan Ertzaintzak izandako jokabidea "deslegitimatzeko" EH Bilduk egindako saiakeraren sorburua da Polizia hori "gorroto" dutela. "Ez zaie Ertzaintza gustatzen, ez orain, ezta duela 20 urte ere", esan du, eta Arnaldo Otegiren alderdiari "zein polizia-eredu proposatzen duten" galdetu dio.

