Un joven gasteiztarra que estuvo este pasado domingo en la manifestación por un acto de Falange Española en Vitoria-Gasteiz ha denunciado haber recibido el impacto de una pelota de foam en la cara que le ha provocado heridas en la zona de la boca.

A través de una nota de prensa, la Ertzaintza ha señalado que a ha abierto una investigación interna para "analizar las posibles lesiones causadas al joven". No obstante, desde el Departamento de Seguridad han destacado que "han tenido conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación, y no de manera oficial", puesto que "no consta ninguna denuncia al respecto".

Lo hechos ocurrieron el pasado domingo durante los incidentes ocurridos en Vitoria Gasteiz por el acto de la Falange Española. El gasteiztarra Aritz Ibarra ha señalado en una entrevista realizada este jueves en Radio Vitoria, que, cuando la Policía autonómica protegía el acto, la Ertzaintza le disparó directamente a cinco metros de distancia, y a la altura de la cara.

Tras el disparo, “sentí que mi boca estaba rota, completamente destrozada y llena de sangre”, ha asegurado. Después del disparo, Ibarra subraya que incluso los propios agentes “se asustaron" al ver su cara. Al día siguiente, el joven fue operado y ayer, miércoles, interpuso una denuncia ante ante el juzgado.

“Ayer, el abogado nos recomendó que antes de hacer públicas las imágenes, fuésemos a denunciar a los juzgados, y así lo hicimos”, recalca.