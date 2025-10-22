Aniversario
Se cumplen 25 años del asesinato por parte de ETA del funcionario de prisiones Máximo Casado

Máximo Casado
18:00 - 20:00
Máximo Casado. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: 25 urte dira ETAk Maximo Casado espetxe funtzionarioa erail zuela

Dos amigos de Máximo Casado han contado a ETB cómo recuerdan el día de su asesinato. Pepe Mouliá, exfuncionario de prisiones, y Benito Aguirre, exdirector de Zaballa y actualmente responsable de la inspección penitenciaria en Euskadi, afirman que no era fácil su día a día sabiendo que eran objetivo de ETA. 

 

Final de ETA Araba-Álava Cárceles Memoria Histórica Política

X