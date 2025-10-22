Urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

25 urte dira ETAk Maximo Casado espetxe funtzionarioa erail zuela

Máximo Casado
18:00 - 20:00
Maximo Casado. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Maximo Casadoren bi lagunek hilketaren eguna nola gogoratzen duten kontatu diote ETBri. Pepe Moulia espetxeetako funtzionario ohiak eta Benito Aguirre Zaballako zuzendari ohi eta gaur egun Euskadiko espetxe ikuskaritzaren arduradunak adierazi dute ez zela erraza euren egunerokoa ETAren helburu zirela jakinda. 

 

ETA Araba Espetxeak Memoria Historikoa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Joseba Novoa, Amaya Zabarteren senarra: "Sufrimendu handia bizi dugu 2024ko martxoaren 5etik"

Joseba Novoa Amaya Zabarteren senarra da, 2024ko martxoan Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean larri zauritutako zalea. Eusko Legebiltzarrean izan da, familiaren abokatuarekin batera. "Amayari gertatu zitzaiona edozeini" gerta zekiokeela nabarmendu du. "Amaya han zegoen, besterik gabe", azpimarratu du. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X