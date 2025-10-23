Colonias de Bernedo
El PP pide que se constituya una comisión de investigación sobre las colonias de Bernedo en el Parlamento Vasco

Laura Garrido
Laura Garrido. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean

Laura Garrido (PP) ha preguntado al lehendakari Pradales sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en lo ocurrido en las colonias de Bernedo. "Hay que asumir responsabilidades, porque estamos hablando de hechos muy graves que afectan a menors", ha señalado la parlamentaria del PP. 

