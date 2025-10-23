Bernedoko udalekuak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa-batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean

Laura Garrido
18:00 - 20:00
Laura Garrido. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Laura Garridok (PP) administrazio publikoek Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan duten erantzunkizunari buruz galdetu dio Pradales lehendakariari. "Erantzukizunak onartu behar dira, adin txikikoei eragiten dieten gertakari oso larriez ari gara", adierazi du PPren legebiltzarkideak.

Eusko Legebiltzarra Euskadiko Alderdi Popularra Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la estabilidad económica por la falta de presupuestos generales. Además, se presentan iniciativas no de ley sobre teletrabajo rural y control telemático en casos de violencia de género. Eduardo Parra / Europa Press 22/10/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Faxismoaren aurkako neurriak hartzeko EH Bilduk egindako eskaerak aurrez aurre jarri ditu Sanchezen Gobernua eta PP

Mertxe Aizpuruak (EH Bildu) frankismoaren gorespenarekin amaitzeko neurriei buruz egindako galdera batek liskar gogorra eragin du Alderdi Sozialistaren eta popularraren artean. EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileari emandako erantzunean, Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogo bat egingo dutela, eta horiek kaleetatik kenduko dituztela.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X