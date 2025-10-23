Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa-batzordea eratzea eskatu du PPk Legebiltzarrean
Laura Garridok (PP) administrazio publikoek Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan duten erantzunkizunari buruz galdetu dio Pradales lehendakariari. "Erantzukizunak onartu behar dira, adin txikikoei eragiten dieten gertakari oso larriez ari gara", adierazi du PPren legebiltzarkideak.
Bernedoko kanpalekuak ikertzeko batzordea sortzeari uko egin dio Eusko Legebiltzarrak
EAJk eta PSEk atzera bota dute PPren proposamena, Bernedoko udalekuetan izandako ustezko sexu-abusuen erantzukizun politikoak argitzeko. Horren ordez, Ganberak gaitzespen adierazpen instituzional bat eta adingabeekin lan egiten duten erakundeen kontrola indartzeko protokolo bat onartu ditu.
Estebanek EH Bilduri: "Falangeari indarra eman ziona zuen jendea izan zen"
Gasteizen Falangeko manifestarien eta kontramanifestatzaileen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBko presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zitzaienari aurre egiteko".
Espainiak armak erosiko dizkio AEBri, beste aliatu batzuekin batera Ukrainari emateko
Espainiak parte hartuko du PURL (Ukrainarako Lehentasunezko Eskakizunen Zerrenda) ekimenean, NATOko herrialdeen "gehiengo zabala"-rekin batera, Kievek aliatuei "laguntza gehigarria" eskatu ostean, "hiriak eta energia-azpiegiturak Errusiaren bonbardaketetatik babesteko".
Ernaik "euskal gazteriaren kriminalizazioa" salatu du Gasteizko horma gorriko pintaden ostean
Gazte erakundeak kartel bat zabaldu du Andre Maria Zuriaren plazako horman, eta "alderdi eta hedabideei" leporatu die "faxistak zuritzeko" eta "antifaxismoa kriminalizatzeko" kanpaina bultzatzea.
Venezuelan duela urtebete baino gehiago atxilotutako bi bilbotarrei babesa agertu die Eusko Legebiltzarreko lehendakaritzak
Eusko Legebiltzarrak adierazpen instituzional bat irakurriko du gaur Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen alde. 2024ko irailaz geroztik espioitzaz akusatuta daude Venezuelan.
Amaya Zabarteren senarrak gertatutakoa estaltzeko saiakerak salatu ditu Legebiltzarrean
Amaya Zabarte 2024ko martxoaren 5ean zauritu zen larri Real Sociedad-PSG partidaren aurretik Ertzaintzak egindako karga batean. Haren senarrak, Joseba Novoak, Legebiltzarrean azaldu du hilabete hauetan oztopoak jasan dituztela gertatu zena argitu eta arduradunak aurkitzeko saiakeran. Legebiltzarkideei eskatu die ausartak izan daitezela, Justizia egiteko.
Faxismoaren aurkako neurriak hartzeko EH Bilduk egindako eskaerak aurrez aurre jarri ditu Sanchezen Gobernua eta PP
Mertxe Aizpuruak (EH Bildu) frankismoaren gorespenarekin amaitzeko neurriei buruz egindako galdera batek liskar gogorra eragin du Alderdi Sozialistaren eta popularraren artean. EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileari emandako erantzunean, Pedro Sanchezek iragarri du ikur frankisten katalogo bat egingo dutela, eta horiek kaleetatik kenduko dituztela.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hurrengo LEPak egokituko ditu, lanpostuen heren batean euskara egiaztatzea atzeratzeko
Aldundiaren bozeramaileak iragarri du 113 lanpostu eskainiko dituzten 13 LEP jarriko direla martxan. Azken epai judizialen ondoren, ordea, euskara-eskakizunetan aldaketak izango dira; izan ere, lanpostuen % 34tan hizkuntza-eskakizuna aurrez izatea ez da nahitaezkoa izango eta egiaztatu ahal izateko epe bat emango da.
25 urte dira ETAk Maximo Casado espetxe funtzionarioa erail zuela
Maximo Casadoren bi lagunek hilketaren eguna nola gogoratzen duten kontatu diote ETBri. Pepe Moulia espetxeetako funtzionario ohiak eta Benito Aguirre Zaballako zuzendari ohi eta gaur egun Euskadiko espetxe ikuskaritzaren arduradunak adierazi dute egunerokoa ez zela erraza ETAren helburu zirela jakinda.