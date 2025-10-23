CASO KOLDO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La gerente del PSOE afirma que no hay "ningún pago en efectivo que no esté documentado"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSOEko gerenteak esan du ez dagoela "dokumentatuta ez dagoen eskudiruzko ordainketarik"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha afirmado este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que todos los abonos que hace el partido están "perfectamente regulados".

Gobierno de España Psoe Corrupción Política Política

Más noticias sobre politica

Familias de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Las familias de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela piden su liberación en el Parlamento Vasco

Familiares de ambos han acudido al Parlamento Vasco donde han hecho pública una declaración. Los bilbaínos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme fueron detenidos en Venezuela el 14 de septiembre de 2024. Se les acusa de estar implicados en una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre otros el de asesinar a Nicolás Maduro.
Cargar más
Publicidad
X