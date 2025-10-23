KOLDO AUZIA

PSOEko gerenteak esan du ez dagoela "dokumentatuta ez dagoen eskudiruzko ordainketarik"

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ana María Fuentes PSOEko gerenteak ostegun honetan Koldo auzia ikertzeko Senatuko batzordean adierazi duenez, alderdiak egiten dituen ordainketa guztiak "ezin hobeto araututa" daude.

Espainiako gobernua Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

(Foto de ARCHIVO) Pleno de la Cámara REMITIDA / HANDOUT por JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/6/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du

EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek. 

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak atzera bota du 'Bateragune' auzian zigortutako bost lagunek ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzeko jarritako demanda

Estrasburgoko Auzitegiak atzera bota du Arnaldo Otegik, Sonia Jacintok, Rafa Diezek, Miren Zabaletak eta Arkaitz Rodriguezek Espainiaren aurka jarritako demanda, ETAko kide izateagatik ezarritako zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Europako epaileek 2018an onartu zuten epaiketa ez zela inpartziala izan.

Gehiago kargatu
