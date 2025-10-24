El jurista Mikel Mancisidor, propuesto por PNV y PSE-EE como nuevo Ararteko

Los grupos parlamentarios del PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco la candidatura de Mikel Mancisidor para ocupar el cargo de Ararteko (Defensor del Pueblo vasco).

Ahora tendrán que buscar el acuerdo con uno de los dos grupos de la oposición, EH Bildu o PP, para poder sacar adelante la candidatura, ya que el Ararteko es designado por el Parlamento Vasco con la mayoría de tres quintas partes de sus miembros, es decir, 45 escaños.

La propuesta ha sido presentada conjuntamente por el portavoz de EAJ-PNV, Joseba Díez Antxustegi, y el secretario general del grupo socialista, Ekain Rico.

Mikel Mancisidor, jurista bilbaino, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco – UNESCO Etxea (2004-2014).

Su destacada trayectoria profesional ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional.

Con esta propuesta, PNV y PSE-EE han subrayado su voluntad de "reforzar el consenso y la independencia del Ararteko". El anterior titular, Manu Lezertua, presentó en junio su renuncia al cargo, después de 10 años de mandato.