Mikel Mancisidor legelaria proposatu dute EAJk eta PSE-EEk Ararteko izateko

Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta dago, eta nazioarteko ibilbide zabala du. Beharrezkoa da EH Bilduren edo PPren babesa izendapena gauzatzeko.

(Foto de ARCHIVO) El profesor de Derecho y experto en Derechos Humanos, Mikel Mancisidor, que ha recibido el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa REMITIDA / HANDOUT por EUSKO IKASKUNTZA-LABORAL KUTXA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/1/2018
18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) herriaren defendatzaile gisa izendatzeko hautagaitza aurkeztu dute EAJren eta PSE-EEren talde parlamentarioek ostiral honetan Eusko Legebiltzarrean.

Arartekoa izendatzeko, ordea, EH Bilduren edo PPren babesa behar du proposamenak. Izan ere, Eusko Legebiltzarrak kideen hiru bostenen gehiengoarekin izendatzen du herriaren defendatzailea, hau da, 45 legebiltzarkideren babesarekin.

Proposamena, elkarrekin aurkeztu dute Joseba Diez Antxustegi EAJko bozeramaileak eta Ekain Rico talde sozialistako idazkari nagusiak.

Mikel Mancisidor legelari bilbotarra da. Zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean, eta doktorea Nazioarteko Harremanetan Genevako Diplomazia Eskolan. 10 urtez, UNESCO Etxea Euskal Herriko Zentroko zuzendaria izan zen (2004-2014).

Bere ibilbide profesional nabarmena giza eskubideen defentsari eta gobernantza demokratikoari lotuta egon da, eta nazioarteko ibilbide zabala du.

Proposamen horrekin, EAJk eta PSE-EEk "Arartekoaren independentzia indartzeko" borondatea azpimarratu dute. Manu Lezertuak ekainean aurkeztu zuen karguari uko egitea, 10 urteko agintaldiaren ondoren.

