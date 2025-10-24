derechos lingüísticos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

España y Alemania negociarán una fórmula para reconocer las lenguas cooficiales en la UE

Alemania era hasta ahora uno de los países reticentes a incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, un paso para el que es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembro.
(Foto de ARCHIVO) March 17, 2025, Brussels, Belgium: European Union flags fly outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, Sunday, 17.03.2024. In the background, the European External Action Service (EEAS) building features a large-scale installation reading 'How Many Times,' a piece by Ukrainian artist Gamlet Zinkivskyi highlighting the ongoing war in Ukraine. by Wiktor Dabkowski Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski 17/3/2025
Banderas de la Unión Europea, en Bruselas. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EBko hizkuntza koofizialak onartzeko ekimen bat negoziatuko dute Espainiak eta Alemaniak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los gobiernos de España y Alemania han acordado iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de que las lenguas oficiales como el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas en la Unión Europea, " de forma aceptable para todos los estados miembros".

En una declaración conjunta, ambos gobiernos ratifican su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".

Según apuntan, su intención es que los ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países comiencen ese diálogo bilateral "a la mayor brevedad".

Alemania era hasta ahora uno de los países reticentes a incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, un paso para el que es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembro.

Euskera Comunidad Autonóma Vasca España Gobierno de España Alemania Europa Unión Europea Bruselas Política

Más noticias sobre politica

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Pérez Iglesias califica de "inaceptable" la suspensión de la charla de dos ertzainas en la EHU

El consejero de Universidades matiza que el hecho de que esto haya sucedido en la facultad de derecho y criminología es aún más grave. Cree que es un ataque contra la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y asegura que este tipo de hechos solo se entienden englobados como parte de una campaña de deslegitimación de la Ertzaintza como institucion y de una cultura de la coerción que perdura.

Sanchez eta Puigdemont
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

JxCat sopesa convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno de España

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio". Sánchez asegura que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Junts.
Cargar más
Publicidad
X