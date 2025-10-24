España y Alemania negociarán una fórmula para reconocer las lenguas cooficiales en la UE

Los gobiernos de España y Alemania han acordado iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de que las lenguas oficiales como el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidas en la Unión Europea, " de forma aceptable para todos los estados miembros".

En una declaración conjunta, ambos gobiernos ratifican su decisión de abrir un diálogo reconociendo que el uso de las lenguas cooficiales es "una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España".

Según apuntan, su intención es que los ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países comiencen ese diálogo bilateral "a la mayor brevedad".

Alemania era hasta ahora uno de los países reticentes a incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, un paso para el que es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembro.