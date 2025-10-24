hizkuntza-eskubideak
EBko hizkuntza koofizialak onartzeko ekimen bat negoziatuko dute Espainiak eta Alemaniak

Orain arte, Alemania izan da katalana, euskara eta galegoa EBko hizkuntza-araudian sartzeko uzkur agertu den herrialdeetako bat. Horretarako, 27 estatu kideen adostasuna behar da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako eta Alemaniako gobernuek aldebiko elkarrizketak hastea adostu dute, katalana, euskara eta galiziera Europar Batasunean ere onartzeko egindako eskaerari erantzuteko, "estatu kide guztientzat onargarria izango den moduan".

Adierazpen bateratu batean, bi gobernuek elkarrizketa abiatzeko erabakia berretsi dute, hizkuntza koofizialen erabilera "Espainiako nortasun nazional eleanitzaren funtsezko parte" dela aitortuz.

Adierazi dutenez, bi herrialdeetako Kanpo Arazoetako ministerioak "ahalik eta lasterren" hasi nahi dituzte aldebiko elkarrizketak.

Orain arte, Alemania izan da katalana, euskara eta galegoa EBko hizkuntza-araudian sartzeko uzkur agertu den herrialdeetako bat. Horretarako, 27 estatu kideen adostasuna behar da.

