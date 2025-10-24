ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mertxe Aizpurua no ve "tan inminente" el fin de la legislatura de Sánchez

Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua
Euskaraz irakurri: Mertxe Aizpurua, Sanchezen legealdiaren amaieraz galdetuta: "Ez dakit hain berehalakoa izango den"
author image

EITB

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Congreso veía hace dos meses "más débil" a Sánchez, pero ha señalado que las últimas encuestas muestran una subida del PSOE. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

EH Bildu Pedro Sánchez Gobierno de España Congreso Diputados Partidos Políticos Política

Más noticias política

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Pérez Iglesias califica de "inaceptable" la suspensión de la charla de dos ertzainas en la EHU

El consejero de Universidades matiza que el hecho de que esto haya sucedido en la facultad de derecho y criminología es aún más grave. Cree que es un ataque contra la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, y asegura que este tipo de hechos solo se entienden englobados como parte de una campaña de deslegitimación de la Ertzaintza como institucion y de una cultura de la coerción que perdura.

Sanchez eta Puigdemont
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

JxCat sopesa convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno de España

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio". Sánchez asegura que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con Junts.
Cargar más
Publicidad
X