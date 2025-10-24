ELKARRIZKETA EUSKADI IRRATIAN
Mertxe Aizpurua, Sanchezen legealdiaren amaieraz galdetuta: "Ez dakit hain berehalakoa izango den"

Mertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramailea Kongresuan
EH Bilduk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak ez du uste legegintzaldiaren amaiera berehalakoa izango denik. Aizpuruaren iritzian, baina, ultraeskuinaren arriskua tarteko, komeni da hauteskundeak "ahalik eta beranduen" izatea.

Eusko Legebiltzarrak Gazako okupazioarekin lotura duten enpresen inbentarioa eskatu du

EAJk eta PSE-EEk babestu dute aurrera egin duen ebazpena. Bertan, besteak beste, harreman komertzialek giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Erakundearen araudia errespetatzea eskatu dute. EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako testua, berriz, atzera bota dute; okupazioarekin etekinak lortzen dituzten enpresen kontratuak etenaraztea eskatzen zuen azken horrek. 

